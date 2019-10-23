內地男星微博貼文批評肖戰　夏凡被指抽水一夜間粉絲人數倍增

現年28歲的內地男星肖戰因主演古裝劇《陳情令》而走紅，一夜之間成為家喻戶曉的大明星，同時令他一舉成為「新四大流量小生」（王一博﹑鄧倫﹑李現）之一，一舉一動均備受關注。而就在近日有一位內地男星夏凡就突然在其微博Hashtag肖戰並批評他，瞬間令不少網友好奇湧入其微博圍觀，但不久之後該微博就被刪除，不禁令人懷疑夏凡在抽水提升知名度。

肖戰（左）因為《陳情令》而走紅。（《陳情令》微博圖片）

夏凡21號晚突然在其微博留言向肖戰喊話：「你啥也不是」短短5個字似乎帶有敵意的意味，同時亦令許多網友感到一頭霧水。不過正因為此帖文關係，令到更多人認識他，從而令他一個晚上微博就增加了約3萬名粉絲追蹤。不過不久後他就刪除了此帖文，又貼又刪的舉動令人覺得他似乎在抽水從而增加知名度，搞到廣大肖戰的粉絲嬲嬲豬瘋狂在微博責罵他：「感覺在蹭熱度」﹑「不論如何他得給個解釋吧」﹑「這蹭得皮都要禿了」…...紛紛替肖戰感到可憐。

夏凡的留言似乎帶有敵意。（夏凡微博圖片）

正因為夏凡這則微博太莫名其妙，搞到大家胡亂猜測。有網友指出極可能是因為名字排序的問題而引起他不滿。原來二人曾合作的劇集《慶餘年》未播出，當時二人均飾演配角，而夏凡的角色原本在演員排名上比肖戰靠前，沒想到因為肖戰突然爆紅，製作公司與播放平台就將他的名字放在夏凡的前面，猜測他嚥不下這口氣所以才發文怒轟肖戰。

不少網友替肖戰感到可憐。（肖戰微博圖片）