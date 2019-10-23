台灣藝人小甜甜減肥成功曬長腿　重回小學體重全靠一個秘訣

34歲台灣藝人小甜甜（張可昀）的肥妹形象深入民心，但近年愈減愈瘦，日前在IG上載最新照片，自曝已經瘦回20年前小學時的體重。小甜甜多年來試過各種偏方減肥，她以過來身分指出減肥有兩大禁忌，奉勸大家千萬唔好犯。

小甜甜過去身形比較豐腴，現在成功減肥。（IG圖片／riva0913）

小甜甜近日在IG貼出多張身穿短裙與短褲的靚相，大騷美腿，並發文指「回到國小的體重確實滿開心的」畢竟已經相隔二十多年，再次見到同一個磅數，的確非常令人鼓舞，她說：「每個人的體重其實都有一個屬於他的極限，骨架偏大又偏虎背一點熊腰的我......最極限究竟到底能到哪？」小甜甜表示很想挑戰自己的最極限。

成功減肥後的小甜甜表現得非常自信。（IG圖片／riva0913）

小甜甜多年嘗試過不少減肥偏方，作為過來人，她提醒減肥有兩大禁忌：首先不要亂用藥物，再來就是一定不能都不吃，最重要的是吃對食物，不過偶爾還是可以給自己一點點放縱的時間，因為如果不快樂也不會瘦得順利，小甜甜說：「戒掉不好的醣類，最好本來頻繁的零食把它變成偶爾獎勵自己的久久一次機會......奶類也不要過度攝取！」當然還要配合適當的運動啦！