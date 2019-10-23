【金掃帚獎】肖戰壓鹿晗登上最失望男演員　網友不滿：人紅是非多

美國方面有專門評選年度最差電影﹑演員等的《金草莓獎》（Golden Raspberry Awards），而同樣地內地在這一方面有《金掃帚獎》。不經不覺《金掃帚獎》今年已經來到第11屆，近日就公布第三季的投票結果，最終在最令人失望的男演員與電影中，當紅流量小生肖戰就勇奪第一名，而第二名則是鹿晗與其作品《上海堡壘》。不少網友對此結果非常不滿，均替肖戰不值認為應是鹿晗奪冠才對，皆因他的演技確實是比對方差。因此不禁令人覺得當紅小生肖戰的魅力果然非同凡響，同時亦證明了鹿晗人氣已經大不如前了。

鹿晗﹑肖戰均上榜《金掃帚獎》。（鹿晗﹑肖戰微博圖片）

事實上由鹿晗﹑舒淇主演的科幻電影《上海堡壘》在未上映之前確實是令人期待。但沒想到暑假期間一上映就開始劣評如潮，最終令電影的導演滕華濤需要在微博貼文道歉：「真的很抱歉，這部電影讓你們賠錢了。」同時接踵而來就是對鹿晗的演技批評。其實《上海堡壘》之所以票房仆直，好大原因是該電影劇本出現了問題，忽略了故事的核心而且又不合邏輯性，在沒有重點的情況下觀眾只是看了一部好厲害的特技效果電影而已。

鹿晗的演技不斷被批評。（《上海堡壘》微博圖片）

因為電影主要是講外星人入侵地球，而鹿晗﹑舒淇等人就是保護人類的「灰鷹小隊」指揮員。可是電影中完全忽略了外星人為什麼要侵佔地球的詳細解釋，又沒有及時解釋到替代石油的資源「仙藤」是甚麼東西﹑好多前因後果只是輕描淡寫就不了了之，在劇本支離破碎的情況之下，觀眾根本就看不出重點。另外，鹿晗在電影中飾演一位軍人，卻梳著時下流行的中分瀏海過於時尚，此點同軍人的硬朗形象相差甚遠，令觀眾難有代入感。其次，他同女主角舒淇的CP組合亦非常奇怪，電影中一邊談戀愛一邊做救世英雄，亦是令觀眾感到疑惑一點。最後其演技沒有打動人心，被指出講台詞沒有感覺等等，總覺得他整個氣質難當英雄。該電影只上映一周票房先超過1億人民幣（約1億1千萬港幣），其後因為觀眾無意欲觀看使電影入座率更不停下降。

舒淇因為該電影同時成為《最令人失望女演員》第三名。（《上海堡壘》微博圖片）

而肖戰主演的電影《誅仙I》其實同《上海堡壘》的情況類同。同是劇情空洞沒有重點，整部電影的情節總是倉卒地帶過，而且劇中人物混亂沒有詳細解釋清楚令觀眾非常不了解人物設定。另外，既然是仙俠電影劇中不斷有出現修仙修真的人，可是他們的造型一點兒也不仙，反而被嘲諷似一群土匪等等，實在是令觀眾難以代入。除此之外，有觀眾更發現某一些演員口型對不上對白亦非常不專業等等。不過該電影的票房就非常好，竟然只是上映3天就破2億人民幣（約22億港幣），總票房就超過4億人民幣（約44億港幣），此情況比起《上海堡壘》優勝許多。

《誅仙I》票房意外地高收超過4億人民幣（約44億港幣）。（《誅仙I》微博圖片）

正因此兩部電影口碑差的關係均雙雙入圍《金掃帚獎》的評選。但因為有網友有感《誅仙I》的票房好過《上海堡壘》，沒想到《誅仙I》竟然會勇奪《最令人失望影片》，同時亦沒想過肖戰會奪得《最令人失望男演員》冠軍位置。正因為此結果搞到不少肖戰的粉絲紛紛為他喊冤，認為他在電影中的演技可圈可點絕對不會是最令人失望的，大家紛紛在微博留言：「不服」﹑「誅仙很好看」﹑「肖戰演的很好」…均認為是劇本自身出了問題而已。

《金掃帚獎》第三季結果出爐。（影視評論人微博圖片）

另外，有許多網友認為此獎的冠軍應該是由鹿晗奪得，因為他的電影票房不佳而且演技又差，同肖戰比較之下鹿晗的確是差一些，大家在微博留言道：「演技太爛」﹑「鹿晗演技要好好提升一下」…覺得此投票結果反映人紅就是非多一面，因為肖戰目前的人氣在內地是最高的。既然《誅仙I》﹑《上海堡壘》的男主角都榜上有名，在「最令人失望女演員」中，兩部戲的女主角孟美岐﹑李沁﹑舒淇分別勇奪冠﹑亞﹑季軍。其實此票選結果是《金掃帚獎》第三季的結果，最終綜合結果是在明年才會公布。

舒淇榜上有名。（影視評論人微博圖片）