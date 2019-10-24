劉詩詩遭網絡抹黑背吳奇隆出軌生子　怒告對方判決結果出爐

32歲的內地女星劉詩詩和48歲的吳奇隆因拍《步步驚心》戲假成真，5年前在峇里舉行浪漫婚禮，今年4月底生下兒子步步，一家三口美滿幸福。但早前有網民造謠劉詩詩出軌，並指她因外遇懷孕，與吳奇隆已離婚，該網友遭劉詩詩怒告，判決書日前出爐。

吳奇隆同劉詩詩因為合作拍攝《步步驚心》而結緣。（資料圖片）

早前網絡瘋傳「劉詩詩懷孕出軌」，標題上寫著「卓偉爆料：劉詩詩承認婚內出軌，和吳奇隆已協議離婚！」內容還指出，劉詩詩與吳奇隆的婚姻已到盡頭，離婚原因是女方外遇懷孕，稱她為「李小璐第二」。卓偉在內地有「第一狗仔」之稱，有傳媒向他求證，對方證實是假新聞，並指對方「又打著我的旗號瞎編」。

吳奇隆和劉詩詩事後共同委託律師發表聲明，並對發文造謠的24歲周姓男子提告。判決結果日前出爐，劉詩詩獲判勝訴，北京法院認為被告的行為已對原告構成名譽權的侵犯，使原告遭受嚴重精神困擾和傷害，判周男必須在公開發行的報上連續15天刊登道歉啟事，並須賠償劉詩詩公證費、精神損害撫慰金及律師費共41290元人民幣（約47,038港幣）。

相信沒有人能忍受被誣衊孩子不是自己親生。（微博圖片／劉詩詩）