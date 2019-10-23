【解決師】菊梓喬首次客串劇集零對白　悲慘喊戲感動觀眾

台慶劇《解決師》播放至第2個星期，各個角色都陸續登場。在上周播出的第5集中，曾出現一幕菊梓喬（Hana）與陳偉洪的親密合照。直至在昨晚（22日）播出的第7集中，Hana終於登場！雖然Hana出場只有短短三分鐘，而且全程零對白，但就有不少網民大讚她的演出令人印象深刻！

在《解決師》第5集中曾出現一幕菊梓喬（Hana）與陳偉洪的親密合照。（電視截圖）

劇情講到Man Sir（張頴康飾）帶Ace（馮盈盈飾）到珠寶店買完戒指後，去到一間咖啡店，期間Man Sir多次留意店內的服務員Jane（菊梓喬飾），最後將戒指留在枱上就離開。Jane發現裝着戒指的袋子後追出去，但之後才知道原來戒指是給自己的，袋中還有男友阿海（陳偉洪飾）的手機，Jane一見到兩人的合照和戒指就泣不成聲。雖然Hana整場戲只有三分鐘，更一句對白都無，但依然獲得不少觀眾大讚她拍戲同唱歌一樣好有感染力，喊到令人心痛！

Hana見到戒指同合照喊到收唔到聲！（電視截圖）

點擊下圖重溫Hana演出：

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其實今次是Hana首次客串演出劇集，她在IG寫道：「自己睇完都眼濕濕，好記得當時點解喊，亦都覺得原來拍戲同想像中完全唔一樣。希望以後有多啲機會，多謝大家比（畀）機會我。雖然時間好短，但我會好好珍惜，希望可以有機會繼續出現係（喺）螢光幕度。」Hana在2017年正式加盟星夢娛樂後備受力捧，今年更以大熱姿態奪得《勁歌總選》最受歡迎女歌手，獻唱多首劇集歌曲。不過在戲劇方面，她就只在去年的《救妻同學會》第6集中出現過，但原來她是拍攝《解決師》在先。Hana首次拍劇就備受肯定，不少粉絲都留言表示希望她拍多點劇，期待再在螢光幕見到她的演出！

Hana加盟星夢娛樂後備受力捧，但就好少在劇集演出。（IG@hana_kuk）