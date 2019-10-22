【解決師】李天翔自爆離巢後發展：喺屋企坐咗兩個月冇嘢做

TVB台慶劇《解決師》播出後反應有讚有彈，劇情除了圍繞着王浩信、唐詩詠同一班學生的校園故事之外，黑社會社團進興的明爭暗鬥也相當引人入勝，當中飾演進興第二把交椅太子的李天翔，不但出場氣勢十足，更演繹出亦正亦邪的感覺，掀起網民熱烈討論！

羅樂林與李天翔在劇中飾演兩父子，合力打理進興社團。（電視截圖）

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李天翔在劇中飾演進興龍頭蔣滔（羅樂林飾）的兒子，同時是Jovy（唐詩詠飾）的哥哥。他經常西裝骨骨出場，在第5集中更大顯身手，不少網民都大讚他有演技、有台型，更指他比男主角王浩信更型！李天翔在接受《香港01》訪問時都直認很喜歡今次的角色：「今次角色好唔同，因為我以前演嘅角色都係一奸奸到尾，冇感情戲，但太子係一個好有人性、好有人情味嘅人，奈何佢生在黑幫家庭身不由己，呢個係我入行以嚟最鍾意嘅角色，好多謝網民同觀眾嘅支持。」

李天翔在《解決師》中擔任第三男主角，戲份相當重。（劇照）

李天翔在劇中與楊柳青有一場出浴戲，為了這場「香豔」場面，他在拍攝前都有特別操Fit：「瘦咗啲啲，因為佢哋同我講有場出浴戲，我心諗大鑊喇，所以我都盡量減。點知原來全程坐喺個浴缸度，完全遮住咗，激死我！」

楊柳青與李天翔的這場出浴戲相當大膽！（TVB Official YouTube影片截圖）

今年5月李天翔同TVB結束23年的賓主關係，正式離巢，所以《解決師》是他在TVB的告別作。今次他在新劇中擔任第三男主角，亦是他入行以來最多戲份的一套劇，不過原來他早在正式開拍前已經決定離開TVB：「其實我唔知係第三男主角，但我心意已決，想趁而家出去試下。雖然公司都有搵我傾續約，我算好彩，年年都有人工加，但始終自己年紀唔細，咁出去試都要試兩三年，唔通等到50歲先去見工咩？到時唔會容納我。」

李天翔在劇中氣勢十足，面對幾位來勢洶洶的坐館依然好淡定。（電視截圖）

唔經唔覺李天翔已經離巢5個月，但工作卻寥寥可數，令他一度感到十分擔憂：「初初好陰公㗎，喺屋企坐咗兩個月完全冇嘢做，除咗ViuTV搵我做咗一集節目嘉賓，我甚至上網搵工，諗過轉行。直至到7月有人搵我拍電影，雖然唔太重戲份，但我而家乜都做㗎喇。上個月初開始拍，拍到今個月尾。（之後有咩工作？）暫時未有，今年市道差冇辦法，𢯎撈都要有人開戲先得㗎。（有冇後悔過走？）冇，其實我點都會走，而家都已經遲咗，我想試吓拍電影，希望有人用我。（太太支唔支持你？）我決心要走好大部分都係因為太太Support，唔好見我成日做奸人好似好精咁呀，我係一個好蠢嘅人，冇咗佢我一定會撞板。」

《解決師》是李天翔在TVB的告別作，目前他正在拍攝電影。（IG@litincheung）