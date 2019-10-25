【奇遇人生2】Baby藉口多多唔瞓帳篷　導演不滿捉人訓話網友叫好

由台灣藝人柳翰雅（阿雅）擔任主持的紀實節目《奇遇人生》來到第二季，第一集就邀請了Angelababy（楊穎）齊齊去加拿大騎單車體驗生活。沒想到節目一播出，Baby就遭受廣大網友批評，事因她拒絕睡帳篷之餘又坐順風車代替騎單車等，種種行為令網友覺得好矯情。除此之外，因化妝時間過長被節目總導演約談時，疑因態度不佳又招來網友不滿，對於她的表現大家幾乎一致劣評，更認為她完全毀了該節目的形象。

Baby在加拿大挑戰騎行。（《奇遇人生》微博圖片）

在是次節目中Baby同阿雅就跟隨一名73歲的徐伯伯在加拿大騎行，計劃用5日的時間完成約420公里的路程，目的地是溫哥華。對於女明星來講這項活動無疑是一場大考驗，果不然在路途中真的頻頻出現問題。就在她們二人與徐伯伯分開騎單車的時候，徐伯伯其實已經一早在某地方等待她們，但她們還離該地方有一段距離，此時她們就抱著一個心態在公路上向他人求助搭順風車，果不然等了許久她們成功搭了順風車，並順利地與徐伯伯會面。

二人在馬路求助。（《奇遇人生》截圖）

此時其實天已黑，徐伯伯亦準備搭帳篷休息，可是Baby一知要搭帳篷休息就面露難色說：「我真的不想住在這裡。我覺得我真的沒辦法在這裡扎帳篷睡覺，這裡沒有廁所也沒有水。」似乎難適應。但在徐伯伯講這一番說話：「首先你都沒堅持。」之後，Baby就只好委曲求全：「你說了算我都行。」就這樣在空地搭帳篷度過一晚。正正因為Baby表露出不願意的態度，令網友感到非常憤怒，認為藉口多多的她太不敬業，大家在微博指罵：「不願意就別接檔」﹑「還說自己現在追求精神的東西」…但有網友就為她發聲，她不願意住帳蓬是因為她當時有生理期，但大家就認為這不是藉口：「甚麼都讓生理期背鍋」﹑「之前某節目上不願意下水也是生理期」...

事後網上流傳出節目花絮內容，其中總導演對她們二人的行為疑是非常不滿，就找來了她們訓話。總導演說道：「你很容易打退堂鼓，我現在發現這樣不好。我會認為你們為什麼每天都要搭着車去追他，你們是來騎行的還是來搭車的呢？」不少網友對總導演的說話拍案叫絕，認為他絕對是一針見血。

Baby不想搭帳篷睡覺。（《奇遇人生》截圖）

總導演找她們訓話。（微博圖片）

除此之外，總導演可能覺得該節目是走回歸自然路線，希望她們能以最自然的面貌示人，但似乎她們每天都要用過多的時間化妝，這一點同樣令導演不滿：「藝人可能要花一﹑兩個小時去打扮，就他們說不打扮的話是不可以面對這個…」但導演還未講完Baby就突然衝口而出：「那是對觀眾的一個尊重。」繼而阿雅就認為：「你看如果我們現在就真的兩個大媽就在這邊，你們會觀眾會覺得那麼有趣嗎？」Baby此時就笑了一下。不過導演都是堅持初衷：「反正對於我來說拍紀錄片，真實和真相可能比這種更重要。我看到的是更真實的東西，而不是被美化過的東西。當然漂亮之後還有更多的東西需要有人知道的，需要能看到的。」講這一番說話時Baby卻擺出一副不以為然的樣子，而且搖頭晃腦，這個行為卻引來大家批評她不尊重導演，指責她臉皮厚還要裝模作樣等。

Baby疑擺出不以為然的樣子引起不滿。（微博截圖）

對於導演的訓話Baby似乎表現不同意，認為《奇遇人生》同其他紀錄片是有一點兒區別的。因為她覺得在《奇遇人生》這一段時間裡，是最想帶給觀眾對生活的感想，而不是要觀眾去了解事件。雖然第一集受到如此多的批評，但Baby在這段路程中亦付出許多努力，令人看見另一個不同的她。

Baby挑戰約420公里的路程，目的地是溫哥華。（《奇遇人生》微博圖片）