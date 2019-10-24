IU首爾演唱會料一票難求　其中一個原因竟然與舞台有關？

韓國女歌手IU將於11月23至24日假首爾KSPO DOME（即奧林匹克體操競技場）舉行巡迴演唱會，門票將於香港時間今日（24/10）晚上7時公開發售，預料屆時門票將被搶購一空。今次演唱會上，IU將會獻唱多首經典作品，包括《好日子》、《Palette》、《YOU & I》等，亦會表演新歌《Love Poem》，而IU更將會創下一項新紀錄。

IU將於11月23至24日假首爾KSPO DOME舉行巡迴演唱會。（IU Facebook專頁）

IU將會在今次演唱會設四面台（即360度舞台），成為KSPO DOME史上首個開四面台的女歌手。香港歌手在紅館舉行演唱會時，開四面台絕非新奇事，不過在韓國，為了呈現精彩的舞台效果，歌手大多數開三面台為主，開四面台實在是較為少見。近年開四面台的表表者為朴孝信，他在2016年假蠶室室內體育館舉行的演唱會上，首次挑戰四面台，該次演唱會在「2017 MelOn Music Awards」獲頒「Stage of the Year」獎，而朴孝信今年6至7月於KSPO DOME舉行的演唱會同樣採用四面台，兩次演出均告全場爆滿。

IU將會在今次演唱會設四面台（即360度舞台），成為KSPO DOME史上首個開四面台的女歌手。

韓國甚少歌手開四面台，表表者為實力派歌手朴孝信。（IG/@parkhyoshin_official）

朴孝信在2016年假蠶室室內體育館舉行的演唱會上，首次挑戰四面台，該次演唱會在「2017 MelOn Music Awards」獲頒「Stage of the Year」獎。（Glove Entertainment）

在韓國而言，KSPO DOME與紅館無異，能夠踏上KSPO DOME舞台演出，均是肯定歌手的身份，而IU不只繼去年11月後再次在KSPO DOME舉行演唱會，而且還在該處開四面台，所以外界都對IU演唱會寄予厚望。