《優雅的家》男演員鄭原仲與電單車迎頭相撞　17歲速遞員傷重不治

韓國MBN電視劇《優雅的家》本月17日播出大結局，收視率高達8.478%，創下MBN開台以來最高收視紀錄，《優雅的家》獲韓國觀眾歡迎之餘，亦受到台灣網民關注。《優雅的家》餘熱猶在，飾演MC集團會長的59歲男演員鄭原仲22日晚上發生交通意外，17歲速遞員傷重不治，而鄭原仲則未有大礙。

韓劇《優雅的家》飾演MC集團會長的59歲男演員鄭原仲22日晚上發生交通意外，事件中17歲速遞員傷重不治。（《優雅的家》畫面）

事發於22日晚上7點左右，當時鄭原仲在京畿道楊平郡楊平邑駕駛，左轉時與一架電單車迎頭相撞，17歲速遞員李某受重傷，隨即被送往楊平醫院搶救，及後準備轉送到其他醫院時心臟停頓，最終證實不治。楊平警署推測當時環境漆黑一片，肇事者沒有發現迎面而來的車輛而造成慘劇。

鄭原仲左轉時與一架電單車迎頭相撞，對方受重傷後立刻送院，惟最終證實不治。（網上圖片）

鄭原仲透過身邊工作人員向韓國傳媒「日刊Sports」承認過失，又否認自己是酒後駕駛。鄭原仲1984年正式出道，在影視作品中主要擔任配角，曾參演多部香港人熟悉的作品，包括韓劇《冬季戀歌》、《繼承者們》、《請回答1988》、電影《陽光姊妹淘》、《逆權大狀》等。現時鄭原仲拍攝KBS劇集《愛情是Beatiful人生是Wonderful》，未知拍攝進度有否受事件影響。

鄭原仲向韓國傳媒承認過失，又否認自己是酒後駕駛。（網上圖片）

回顧鄭原仲部分演出作品