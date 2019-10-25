【周杰倫前女友】網友隔14年再拎蔡依林、侯佩岑比較　結果一面倒

台灣天后蔡依林與侯佩岑當年因先後與天王周杰倫傳緋聞，「雙姝怨」暗潮洶湧。時隔10多年，3人的人生早有不同發展。然而，日前又有台灣網友在「台版高登」批踢踢實業坊（PTT）再度將兩女拿來比較，並拋出問題：「14 年過後，蔡依林、侯佩岑你還是選侯佩岑嗎？」

答案雖出人意料，但被點名的蔡依林則突然在Facebook分享該則新聞並大方回應：「破碎的心的盛宴~~~#如果你也曾迷茫、#我懂你。」

有網友在PTT八卦版出PO表示：「年輕時的侯佩岑真的無敵，2000 年當時台灣大約只有志玲姐姐可以一較高下，2005 年周杰倫之戰侯佩岑獲勝了」，還問了鄉民的意見：「14 年過後，蔡依林、侯佩岑，快 2020 年了，兩人還是侯佩岑勝出嗎？」

發文一出，眾多網友多選擇侯佩岑，還紛紛在底下留言表示：「侯佩岑外表，人品蔡腸」、「侯佩岑漂亮程度遠勝」、「侯+1，蔡只有腿比較長」、「周董也選侯啊..」。

按圖看蔡依林、侯佩岑、昆凌近照…ABC餐你點揀？▼

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網友的批評指教，蔡依林本人大方回應，網友討論也相當熱烈，有網友就鼓勵Jolin：「每個人都是獨一無二的，沒什麼好比較～無需在意別人的眼光，姐你最棒了～。」也有網友大表激賞：「你轉Po這新聞代表你真的長大了，好感人。」甚至還有人說：「14年前是蔡依林，14年後還是蔡依林。」幾乎都是一面倒佩服蔡依林的坦然與大器。

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