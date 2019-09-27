《玫瑰少年》真人真事你知幾多？　素人改編控訴不公義再成熱話

《聲林之王2》勢頭非常強勁，第一季完結後半年便添食，並繼續由蕭敬騰和林宥嘉擔任首席導師。節目日前上載第6集的花絮，艾文把《玫瑰少年》重新改編成Rap版本，歌詞信息有別與蔡依林相對溫和的版本，直接痛斥校園欺凌及社會對性小眾不公平的待遇，影片上載不足一日已有近20萬點擊率成為熱話。

《聲林之王2》參賽者艾文把蔡依林《玫瑰少年》改編。（《聲林之王2》EP6花絮截圖）

《玫瑰少年》原唱為蔡依林，她分別與五月天阿信及剃刀蔣共同創作詞、曲，靈感來自2000年台灣一件轟動的校園欺凌事件——「葉永鋕事件」。事主因行為舉止較女性化，長期遭受同學欺凌，從不敢單獨在下課時間上廁所；去世前一日在校園廁所被發現倒臥在血泊之中，相關部門對外宣稱事主可能在心臟病發時昏倒，頭部受撞擊導致顱內出血。經歷六年的上訴過程，最終校長及兩位教務人員被控「未能營造安全環境予學生，導致事主滑倒死亡」罪成，分別被處以五個月、四個月及三個月有期徒刑，但外界質疑另有內情，所以至今一直是「性別平權」及「校園欺凌」的案例。

蔡依林的《玫瑰少年》亦以「葉永鋕事件」為發想。（《玫瑰少年》MV截圖）

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蔡依林和阿信以「葉永鋕事件」為發想寫下《玫瑰少年》，歌詞描述社會普通對性小眾不公平；而艾文的《玫瑰少年》則針對「葉永鋕事件」，歌詞矛頭直指校方沒有認真看待校園欺凌問題：「真的是這樣嗎//是自己跌倒//還是校方在說謊話」、「上廁所//你有你的固家時間//不選擇下課//老師難道下課會有鬼」、「不想信當老師可以這麼聰明//可以不關心//可以違背良心」。

在演唱會，阿信亦有翻唱《玫瑰少年》。（五月天《玫瑰少年》MV截圖）

不少網民留言感謝艾文為葉永鋕發聲，更唱出事主媽媽的心碎：「看完葉永誌紀錄片後聽到這首改編，真的每句話都說到心裡去」、「謝謝你替永誌發聲，很好聽」、「歌詞寫的好寫實，讓我一聽就懂這個故事的過程」、「紀錄片裏面，永鋕媽媽說了一句『我絕對不服！』艾文唱出了『絕對不服』那種令人心碎的感受」。

很多網民認為，如果當時老師能多關心，或許能避免慘劇的發生。（《聲林之王2》EP6花絮截圖）