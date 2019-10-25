【多圖】黎耀祥拍內地劇淪為大茄　TVB救亡男星仲有邊一個？

無綫近日播放的劇集，仿如測試觀眾的接受程度，先是播出形象插水的黃心穎有份演出的《牛下女高音》，而《牛下》播畢後，緊接播出內地劇《鳳弈》，雖然是視帝黎耀祥首齣陸劇，但觀乎在內地的口碑只屬一般，在港播出百分百成為炮灰劇。既然祥仔難以擔起救亡重任，在眾多男星中有哪一位能夠力挽狂瀾？下文為大家揭曉。

無綫即將播出內地劇《鳳弈》，估計會成為炮灰劇。（劇照）

每逢無綫收視下滑，例必會找來收視福將救亡，而《牛下女高音》播畢後，緊接播出的《鳳弈》，就有久違了的視帝黎耀祥，的確以往在《巾幗梟雄》系列，祥仔也是收視保證，但至《財神駕到》、《逆緣》等劇，祥仔的劇集只是淪為雞肋，而即將播出的《鳳弈》，男女主角徐正溪、何泓姍對港人來說更是十分陌生，由於劇種所限，配角祥仔也純粹行行企企，難有大發揮。

+ 2

近年還有哪些收視救亡男星呢？去年張衛健的《大帥哥》，是繼1996年的《西遊記》首次拍港劇，但硬式笑話看來有點過時，收視率亦不似預期，平均只得27.7點，未能再創佳績。另一位近年經常見到他蹤影的中生，一定要數到三哥苗僑偉，他擔正的《使徒行者》系列，邵氏的《飛虎之潛行極戰》、《飛虎之雷霆極戰》，質素也有保證，但後者因為近日的社會氛圍，暫時未能在翡翠台播出，令三哥也未能成為收視救星。

Bobby在《愛．回家之開心速遞》客串兩集，分別有32.3及31.3點高收視。（Youtube影片截圖）

歐陽震華歷年經典劇集：

+ 13 + 12 + 11

真正的收視救星，在大製作固然有極好成績，小品劇也能做到叫好叫座，他就是形象入屋的歐陽震華，他近十年的出品，成績有目共睹，包括《施公奇案II》(平均收視31.2)、《耀舞長安》(平均收視29)、《情逆三世緣》(平均收視27)、《一屋老友記》(平均收視28.2)，最差的要算是《誇世代》，但明顯是受劇本所累，而Bobby在《愛．回家之開心速遞》客串兩集，分別有32.3及31.3點高收視。現時Bobby的《伙記辦大事》，正在拍攝進行中，該劇被譽為《鐵馬戰車》續集，但因為題材敏感而改名，除了Bobby，還有馬德鐘、萬綺雯，以Bobby過往的佳績，肯定能成為無綫的收視救星。