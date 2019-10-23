【多圖】台灣網紅Post行街相片　被網民翻舊帳指外貌改變

台灣網紅Yumi.K一向以言行大膽見稱，又不時將自己的日常生活照片上載到Instagram，而她每次Post相，都會獲得大量網民俾Like，尤其她的衣著不分四季地涼快，而且由於身材過分豐滿的「困擾」，Yumi.K很多時是內衣外穿，甚至只用乳貼不穿內衣，也因為她的大膽行徑，為她的生活帶來不便，有苦自己知。

Yumi.K因為豐滿身材，原來有不少生活困擾，包括很難買到適合內衣。（Yumi.K IG圖片）

Yumi.K的衣著品味，往往走在時代尖端，尤其是內衣外穿的風格，更成為她的獨有標記，早前她乘搭飛機來回泰國及台灣，就因為性感衣著，惹來不少乘客向她行注目禮，而她更半開玩笑表示連機長及副機長也出來跟她打招呼，認真厲害。近日Yumi.K到商場閒逛，再一次貫徹她的穿衣風格─「內衣外穿」，而且在IG Post相後留言「我也不敢相信我怎麼可能單身這麼久，1000個說怎麼可能一定很多人追，但1萬個說這一定難追不要試最好。所以你說說呢，到底有沒有人追」。

Yumi.K高清美圖：

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自從單身宣言發表後，Yumi.K獲得不少網民同情，戥她不值，說只是高攀不起。但也有網民不大欣賞Yumi.K，甚至翻她的舊帳，重提昔日她的樣子，指她當年臉形較闊，而且眼睛比較細小，鼻子也不如現在挺直。其實對於外貌的差異，Yumi.K亦有解釋，指當年她常常病又會水腫，樣子才顯得有點憔悴。Yumi.K其實也因為豐滿身材而帶來不便，由於很難買到合適的內衣，又因為過緊要導致紅腫發炎，所以她才會間中不穿內衣，並非外間所想的賣弄性感，只要Yumi.K繼續大派福利，相信粉絲也不介意她昔日的樣子。

Yumi.K發表單身宣言，大膽的男士機會來了。（Yumi.K IG圖片）

Yumi.K昔日外貌：