【多圖】大馬網紅飛機降落要求上廁所被拒　三字經發文控訴空姐

網上公審不一定有道理，甚至有機會反過來被網民聲討，說的是大馬網紅陳姝瑩(Sabee)，事緣她近日乘搭飛機，在飛機即將降落時，她人有三急需要去洗手間，空姐以安全為由，要求她返回座位，雙方發生口角，之後Sabee在facebook寫文控訴該間航空公司的空姐，最終被網民反嘲人品出現問題，而Sabee之後急刪帖文，公道自在人心。

Sabee在飛機降落時要求上洗手間，更跟空姐發生衝突。（Sabee IG圖片）

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Sabee在fb貼文控訴，但之後已刪走貼文。（Sabee FB圖片）

Sabee是2017年馬來西亞國際小姐亞軍，亦是一名著名網紅，不時在facebook、instagram，分享個人靚相及日常經歷，但近日她在fb發文，指乘搭飛機時，因去洗手間問題跟空姐發生衝突，又指對方推撞她，她即時向空姐拍片投訴，文中她還用英文三字經責罵空姐，但她的聲討文卻不似預期，皆因當時飛機正在降落中，而整個飛行時間足足有4小時，Sabee有充裕時間上洗手間，而為著乘客安全，空姐叫Sabee返回座位可說合情合理，由於網民一面倒指Sabee人品有問題，她之後刪除了該則控訴的帖文，看來Sabee亦自知理虧。

Sabee跟林寶堅尼合照，真正香車美人。（Sabee IG圖片）

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