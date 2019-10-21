【任噏亂評】分析今年頒典禮視帝賽果　其中一位天時地利人和齊晒

還有兩個月左右，無綫的《萬千星輝頒獎典禮》便會舉行，而大家最關心的當然是三大獎項—「最佳男主角」、「最佳女主角」和「最佳劇集」，而在這三個獎項當中，尤以視帝的爭奪最為激烈。

今年無綫播放的劇集已經去了九成，《牛下女高音》後播放的內地劇《鳳弈》可以不算在內，《解決師》後播放的《多功能老婆》以女角色為主，加上周柏豪也未夠資歷爭視帝，所以其實今年視帝的候選人已經到齊。以下為大家分析究竟今年視帝花落水家。

「最佳男主角」通常最後階段都是五強，而今年的走勢，陳山聰、蕭正楠、袁偉豪、王浩信和馬國明如無意外會成為最大熱門份子。

蕭正楠今年的作品是《十二傳說》。(資料圖片)

蕭正楠近年絕對是TVB高層的愛將，不過今年唯一一套劇集《十二傳說》風頭被同類型劇集《金宵大廈》完全蓋過，要爭獎機會可以說是微乎其微，入五強只是陪跑份子，所以他這個位置也有機會被其他人取代，今年頒獎禮其實只有四大熱門！

+ 3 + 2

陳山聰今年的作品是《金宵大廈》。(資料圖片)

先講陳山聰，山聰今年只有一部劇集出街，就是大獲好評的《金宵大廈》，不少人讚他大有進步，似乎頗得觀眾歡心。不過，在前年才完成男配角獎的他，相信也不會將拿視帝的目標放在太快的位置，太過快只會弄巧成拙，他仍需要時間去浸淫。加上其實一部好劇並不足以令一位演員拿獎，以《降魔的》馬國明為例，當然呼聲比現在的陳山聰更高，最後也是大熱倒灶，所以山聰還是乖乖等多幾年吧。

+ 7 + 6 + 5

王浩信今年的作品是《解決師》。(資料圖片)

再到王浩信，連續五年在台慶劇演出，相信大家都知道浩信在TVB的被重用程度，現時《解決師》播出五集，絕對是TVB常用的套路，英雄主義、邪不能勝正、兩任女友相似，所以一定會受歡迎，不過浩信在《解決師》暫時未見突破發揮，依然是他一貫的演繹方法，雖然會有更多的動作場面，但這並不能夠令他奪下第二座視帝寶座。

+ 6 + 5 + 4

馬國明今年的作品是《白色強人》。(資料圖片)

一直深得觀眾喜愛的馬國明，連續兩年在頒獎禮上得到「最受歡迎電視男角色」，正面看是得獎了，但另一面看就是連續兩年失落視帝寶座。馬明入行20年，到近年拿視帝的呼聲愈來愈高，不過在前年《降魔的》失利後，上年《宮心計2深宮計》其實並不太十分特出，頒給他更似是安撫性質。到今年《白色強人》，馬明做回自己的強項醫生，但可能是過於熟悉他醫生的角色，並未見很大突破，似乎未達到視帝的標準。

袁偉豪今年的作品是《鐵探》。(資料圖片)

最後一位，也是今年最大可能奪下視帝寶座的一個—袁偉豪。今年被安排到與惠英紅紅姐拍重頭劇《鐵探》，為劇集怒減磅，更得到紅姐的點名讚許，而且劇中角色也容易令他有所突破，絕對是為他度身而造。加上上年屬於大熱倒灶的他，TVB慣例會讓他在今年完夢。