【解決師】御用豪宅逐格睇 唔止有無敵海景地牢都有兩層

台慶劇《解決師》集合強勁演員陣容，製作也相當落重本，劇中不少場景都採用實景拍攝，除了遠赴澳洲墨爾本取景之外，不少觀眾對蔣家大宅都很好奇，這棟面海的別墅有別於以往在TVB劇集中出現的「御用豪宅」，更具氣派及現代感，更在網上掀起熱烈討論。

進興社團龍頭蔣滔（羅樂林飾）同家人住在蔣家大宅，不過這間屋同以往TVB劇集中出現的「御用豪宅」不同。（劇照）

設計具現代感，樓頂好高，相當有氣派！（電視截圖）

劇中進興社團龍頭蔣滔（羅樂林飾）同家人住在蔣家大宅，作為龍頭大佬的屋企，當然屬於豪宅級。不過這間屋同以往在TVB劇集中的別墅不同，不但樓層高很多，而且周圍綠樹環繞，透過幾層樓高的落地玻璃見到無敵海景，劇組更動用航拍拍攝大宅全景，從空中俯瞰相當壯觀！其實這裏是深圳市龍崗區的萬科十七英里，位於東部海岸，西距小梅沙約為6-7公里，擁有壯觀的蔚藍海洋景觀、天然沙灘及古礁岩群，以高低錯落的幾何立體組合，形成海岸建築群。

從空中俯瞰相當壯觀！（電視截圖）

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今次選擇這間位於深圳的別墅取景拍攝，劇集監製陳志江在接受《香港01》訪問時也表示是希望有點新鮮感：「因為我哋想搵間新啲、靚啲嘅屋，咁最後就揀咗呢間。間屋真係好靚好大嘅，净係地牢都有兩層，從2樓望落去個廳都好靚。室内有𨋢，從3樓落去可以搭𨋢。本身係私人住宅，咁我哋總共拍咗7至10日，費用應該都要六位數以上。（拍攝完有冇住入去？）當然演員都想，我都想，但因為配套唔完善，食飯清潔嘅問題都要解決，所以最後我哋都係住酒店。」

露台都十分廣闊，面對海景。（劇照）

陳敏之去年在拍攝時都有在微博Post相，劇組總共拍攝了一星期左右。（微博@陳敏之）

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而李天翔也直言這間屋算是他拍攝以來最大的一間：「有屋企嘅戲算係最大嗰間，其實真係有諗過住喺裏面，咁我哋逗留咗差唔多一個星期，成個星期都係屋企戲，但奈何附近乜都冇，我又驚夜晚拍完冇嘢食，所以工作人員都同我講最好就唔好喇。雖然我哋住間酒店距離唔遠，但如果拍完就咁喺嗰度住就唔使走嚟走去囉，但最後都係冇喺嗰度住嘅。」

（電視截圖）

室外設有泳池，整間屋設計很有空間感。（網上圖片）

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