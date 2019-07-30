奚夢瑤多次否認與何猷君奉子成婚　最新照片露餡至少懷孕六個月？

24歲賭王何鴻燊四房兒子何猷君於五月向30歲內地超模奚夢瑤公開求婚成功，並於本月4日正式領證成為夫妻，雖然多月來二人被指是奉子成婚，更多次被傳媒影到奚夢瑤疑似肚凸凸的照片，惟二人都連番否認。不過近日女方出外與朋友聚會時，被影到腹部隆起的畫面，更有網民認為她至少已懷孕六個月！

奚夢瑤與何猷君於本月4日正式領證成為夫妻。（奚夢瑤微博：@Ming奚夢瑤）

據內地傳媒報道，戴着cap帽的奚夢瑤當日身穿寬鬆黑色連身裙，並搭配一件長身黑色外套，雖然衣著頗為寬鬆，但卻能明顯見肚，跟她平時的超模身段極大出入。再加上她行路的姿態亦與孕婦甚為相似，不但緩慢地由車中步出，上樓梯時更相當謹慎，要扶着扶手慢慢行，疑似已有身孕。

奚夢瑤日前被內地傳媒影到腹部隆起。（微博圖片）

網民認為奚夢瑤至少懷有5、6個月身孕。（微博圖片）

奚夢瑤的這批照片曝光後，網民紛紛猜測二人果然是奉子成婚，更紛紛留言表示「這有5、6個月了吧！」、「只有瞎子才看不出來她懷孕了」、「超模就是超模，懷孕了還這麼瘦」、「人家是合法夫婦，懷孕怎麼了？」。

該批照片中奚夢瑤與她平時的超模身段有極大出入。（奚夢瑤微博：@Ming奚夢瑤）

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