【解決師】一集有四大「膠」位　睇無綫劇認真就輸了？

台慶劇《解決師》播出近兩星期，網上評論有讚有彈，觀眾對這套劇的感覺不外乎是似曾相識，皆因觀眾只要看過幾場戲，就已經大概估到接下來的劇情。不過老土歸老土，其實劇中有不少情節都相當不合理，更有網民笑指劇情十分「膠」，在昨晚（24日）播出的第9集中，更出現四大「膠」位，掀起網民熱烈討論！

王浩信在《解決師》中幾乎每集都有動作戲，Chok到盡！（劇照）

查清楚死因就係質疑自己同事？

喪昇（楊證樺飾）被捕後在警署內「自殺」，但Man Sir（張頴康飾）懷疑事有蹊蹺，於是想專程到泰國找關鍵人物蘇偉圖問清楚。不過作為Man Sir上司的Madam Ma（張文慈飾），多番阻撓他追查，更表示如果他再查下去，就是質疑自己同僚的處事和操守，是很嚴重的指控！這番言論真是令人摸不着頭腦，Man Sir發現可疑之處想查清楚，但就被理解成是「挑機」，明明成件事充滿疑點，卻被下令不準追查，難怪網民都認為Madam Ma有99.9%的機會是黑警！之後Madam Ma再明言視Man Sir為警隊明日之星，叫他注意一言一行，Man Sir聽完竟然就此作罷？前一秒還超激動話要追查到底，下一秒就態度大轉變決定放棄？

Madam Ma（張文慈飾）多番阻撓Man Sir（張頴康飾）追查喪昇（楊證樺飾）的真正死因，認為他再查下去就是質疑自己同事！（電視截圖）

+ 6 + 5 + 4

輕易搵到製病毒配方？

O Sir（王浩信飾）在Chloe（張曦雯飾）屋企「無意」中發現一本筆記簿，裏面記載着Chloe的化學筆記，於是O Sir上網查證，發現是製冰毒的配方，還說：「就算連一個普通嘅學生攞住條配方都識得製冰毒。」首先照理說製冰毒的配方應該是機密，會這麼容易被找到？再者在今時今日如此發達的科技下，這條配方還只是簡單地用紙筆記載？未免太兒戲……

O Sir（王浩信飾）在Chloe（張曦雯飾）屋企「無意」中發現一本筆記簿，裏面記載着Chloe的化學筆記，發現是製冰毒的配方。（電視截圖）

+ 4 + 3 + 2

兩秒裝好竊聽APP？

O Sir懷疑Andy（秦啟維飾）的死與泰國毒梟Tony（王俊棠飾）有關，於是意圖透過警方追查。他到高Sir（李國麟飾）屋企食飯時，「咁啱」飯枱上有一部手機，又「咁啱」正是高Sir部手機，他即刻把握機會用兩秒時間就裝好竊聽App。高Sir作為O記高級督察，會毫無防備地將自己的手機周圍放？而且手機更沒有設定密碼，任何人都可以輕而易舉地翻看他的資料？相信這一切都是為了「方便」O Sir用短短兩秒就裝好竊聽App，相當「貼心」。

O Sir到高Sir（李國麟飾）屋企食飯時，在飯枱上「幸運」地發現高Sir部手機，他即刻把握機會用兩秒時間就裝好竊聽App。（電視截圖）

+ 7 + 6 + 5

大街大巷屙尿？

在今集結尾，O Sir竊聽到警隊的部署後，揸車到九龍城找Tony，此時一部七人車靠邊停下，司機急急腳落車後，竟然公然在大街大巷屙尿？這裏是九龍城賈炳達道，要找個廁所真的這麼難？可能司機真是人有三急，一秒都等不及，所以才會不顧形象，隨地小便啦……不過看無綫劇但求開心唔駛認真，《解決師》作為消閒輕鬆作品，絶對係超水準，剩係追睇bug位已經係一種樂趣。

呢位司機大佬可能真係急到一秒都忍唔到……（電視截圖）