金馬影后謝盈萱有望進軍荷李活？李安點名大讚：我非常喜歡！

國際大導演李安日前在媒體訪問時被問到近來可有關注的台灣演員，李安點名說：「去年金馬影后謝盈萱不錯啊！我非常喜歡。」這句話讓謝盈萱興奮好久，她笑說當看到這訊息時，以摩羯座來說就是可以後空翻好多次這麼開心，甚至還好奇導演真有這樣說嗎？有說「合作」二個字嗎？謝盈萱持續興奮說：「李安給我路人甲我都演！」

謝盈萱興奮的說，相信李安導演可以給她許多表演上的不同建議，還強調導演的每部作品都看過，而且不只一次，有些戲在戲院時讓她哭到不能自己，如真有機會合作，謝盈萱還想準備許多問題來請教李安導演。

謝盈萱憑《魂囚西門》入圍第54屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎。（《魂囚西門》劇照）

謝盈萱在《俗女養成記》中以輕鬆感人又爆笑的方式呈現六、七年級（70年至89年）女生的成長史，謝盈萱演活了這位俗女，其他演員也互飆演技，讓觀眾超有一種台式的共鳴，在首集中光是一場酒醉鬧婚禮橋段就被鄉民形容經典，演出既搞笑又見證了演技實力。

謝盈萱笑說這次《俗女養成記》 可謂劇場演員大集合，每位演員相互之間的默契不在話下，有些觀眾覺得這橋段很舞台劇風格，謝盈萱笑說其實該段演法是大家商量出來的，用卡通的方法把婚禮弄得很鬧劇，想要試試看電視表演能把寫實和非寫實推到多大。

謝盈萱演活了這位俗女，其他演員也互飆演技。（《俗女養成記》劇照）

在劇中陳嘉玲是一位焦慮的六年級女生，她慢慢走向人生的新方向，謝盈萱表示她自己也是「俗女」，也不想騙人說現在這年紀很清楚自己的方向，她就跟大家一樣，也都不知道接下來人生會走到哪，她也會焦慮，說：「很多人都覺得年輕覺得未來會有無限可能，可是40歲後要翻轉可能性就不大了，像『妳要結婚生小孩嗎？』這問題，如果這些我都不在意，就要想想我焦慮的是什麼！」謝盈萱覺得有焦慮就會有成長。

謝盈萱雖已是影后，又是劇場女神，但這次拍《俗女養成記》仍免不了會笑場，她說不論跟楊麗音或是陳竹昇對戲都會發生，但印象最深的一場戲卻是接近尾端劇情，就是飾演弟弟的宋緯恩在眾親友面前出櫃，飾演大姑姑的范瑞君的誇張演出，讓謝盈萱笑到無法停止還飆淚，她說自己很少拍戲笑場笑成這樣，結果就害大家要重拍。

謝盈萱憑《誰先愛上他的》首封金馬影后。（《誰先愛上他的》劇照）

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