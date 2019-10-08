金馬影后抱恙半年惹整容懷孕傳聞　謝盈萱：之後可能傳我是人妖！

金馬影后謝盈萱今年再以《魂囚西門》入圍第54屆金鐘獎迷你劇集最佳女主角獎，不過敗給鍾欣凌，她一點都不感到失落，反而很榮幸跟許多優秀演員一起入圍。她因頸椎骨刺問題消失半年沒公開露面，5日靠吃止痛藥硬撐出席，坦言現在都花老本，甚至被問出存款數字：「沒有到幾10萬（台幣、下同），但有10幾萬啦。」

謝盈萱於《魂囚西門》演技大爆發。（《魂囚西門》劇照）

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謝盈萱透露治病辛酸，無論是躺、趴、坐都會痛，吃止痛藥還過敏，現在接受一次1800元的牽引、針灸、推拿療程，有一項一次5000元的療程要做10次，她甚至捨不得花，經紀人傻眼喊：「妳可以告訴我們啊！」謝盈萱笑說：「經紀公司有一直跟我說沒錢要講，他們可以借我。」她說除了吃東西，自己在其他開銷上很節省，現有存款應該還可以撐3、4個月。

休息半年期間，謝盈萱奇聞不斷，被傳整形、懷孕，她好氣又好笑拍胸部：「這胸部像有小孩嗎？」對於謠言，她坦言有點難過，直呼都很扯，「可能之後會有傳聞說我其實是人妖。」並表示自己也在學習中，「我太任性休息太久，不知道會有這樣的猜測出現。」現階段仍以養好身體為目標，希望之後還能拍武打戲，至於感情，她笑說：「工作比愛情有所回報。」

謝盈萱休息半年期間奇聞不斷。（Facebook@謝盈萱）

另外，謝盈萱在典禮上與主持人黃子佼共同演出，她直喊：「我不敢打分數。」後來給了自己60分，因為自認有念錯台詞：「那一點失誤我無法接受。」

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