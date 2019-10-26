【罪夢者】張孝全賈靜雯情路坎坷　范曉萱拍掌摑戲挑戰大

Netflix首套華語原創影集《罪夢者》日前發布七位主要演員的角色海報，除張孝全、王柏傑、章立衡等多位型男之外，賈靜雯同范曉萱的表現力亦不俗。

金鐘視后賈靜雯眼神中展露出一絲滄桑，道出劇中角色的內心故事；而范曉萱以一身白色旗袍亮相，略帶煙燻的妝容以及隱忍的眼神，優雅中又帶有幾分霸氣。

作為金鐘視后的賈靜雯，一個眼神就已帶出人物故事。（《罪夢者》海報）

范曉萱的造型呈現出霸氣與隱忍。（《罪夢者》海報）

今次賈靜雯在劇中飾演張孝全的太太靜芳，不料在她生B當日，張孝全被捕入獄，留下她獨自扶養兒子長大，本該幸福美滿的生活突然180度轉變。而賈靜雯在劇中也由年輕女性變成單親媽媽，即使命運弄人，她依然沒有放棄希望，十幾年來專一地苦等張孝全，令人相當感動。在劇中多場探監戲中，她更直接對着玻璃另一邊的張孝全痛哭，將內心的苦衷一次過爆發出來，完美詮釋出角色為「愛」糾結的心境，讓人看到心都哽住哽住。

賈靜雯在探監戲中演技大爆發。（《罪夢者》截圖）

此外，再次與陳映蓉導演合作的范曉萱，今次飾演黑社會大佬的情婦白蘭，外表看似清純柔弱，內心卻比男人剛強。她在劇中初次與王柏傑相遇，便對對方一見鍾情，無奈自己是黑社會大佬的情婦，互生情愫卻始終無法說出口，而特別看重情義的她，在王柏傑被捕入獄後，仍然悉心照料他的兄弟，無盡地付出令人感動，更讓這段說不出口的秘戀變得更加虐心。

范曉萱與王柏傑將在劇中上演一段虐戀。（《罪夢者》海報）

有趣的是，飾演白蘭對范曉萱可說是一個全新的體驗，穿高踭鞋拍戲更是充滿挑戰，她笑言一開始連行路都有難度，直到導演一句：「你就當是在跳舞吧！」令她忽然開竅，將踩高踭鞋行路當作是踮腳跳舞，完全沒問題。而片中另一場戲，范曉萱要直接摑向章立衡，對從沒有打過人的她來講，簡直無法想像，拍攝時更一度放不開，章立衡發現後主動同她講「用力摑沒關係」，經過一番勸說，她才放膽打下去，結果讓陳映蓉導演非常滿意。