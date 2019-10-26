【牛下女高音】黃心穎激動澄清不做第三者：我一定唔會搞人老公！

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黃心穎今年4月被爆出「安心事件」後形象插水，她有份演出的劇集《牛下女高音》最近熱播，劇中飾演雪兒的她因為經歷婚姻失敗，選擇逃避現實，當中有不少對白更被指正如現實中心穎的心聲，十足反映現實一樣！

劇中飾演雪兒的黃心穎因為經歷婚姻失敗，選擇逃避現實。（劇照）

在早前的劇情中，雪兒同Nam（張振朗飾）在派對上重遇前夫子儒（翟威廉飾），雪兒向Nam訴心聲：「返唔到轉頭啦，以前嘅我讀書好叻，攞獎學金，好多人都羨慕我，原來以前嘅我都幾開心，但而家我人又冇、錢又冇、樣又冇，做咩都做唔好，做咩都好似錯咁……連老公都唔包容我，仲有邊個畀機會我改過？」除了這幕外，在第14集中，雪兒再講道：「有好多嘢係返唔到轉頭，點解你哋係都要逼我諗返以前、睇返以前，我好努力咁向前行，我想做返自己，我想過自己嘅生活，點解你哋係都要拉我返去？」令不少網民聯想起現實中心穎避到美國重新出發。

劇中不少對白被指正如現實中心穎的心聲，十足反映現實一樣！（電視截圖）

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而在下周一（28日）播出的最新一集中，將會講到雪兒同靜怡（龔慈恩飾）攤牌，表明自己絕對不會做第三者：「我知我成日做錯嘢又做得唔好，但我點錯我都一定唔會搞人老公！」相信到正式播出時一定會掀起網民熱烈討論！

最新一集中雪兒同靜怡（龔慈恩飾）攤牌，表明自己絕對不會做第三者：「我知我成日做錯嘢又做得唔好，但我點錯我都一定唔會搞人老公！」（電視截圖）

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