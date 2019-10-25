【牛下女高音‧劇評】中佬演員刻劃昔日香港　播至中段卻偏離主題

無綫劇集《牛下女高音》由黃心穎、張振朗、鍾景輝、吳岱融、鄭敬基、曾偉權、歐瑞偉、蔣志光以及韋家雄主演，黃偉聲監製、編審龍文康，於2018年6月拍攝、9月殺青。《牛下》的主線是一個尋人故事，講述移居加拿大近20年的「牛頭角聖若望小學」校長白千巖（鍾景輝飾）回流香港找尋舊生合唱團團員，並嘗試找出謎之「女高音」。《牛》劇緬懷已拆卸的牛頭角下邨昔日情懷，罕有以非一線、年青小生花旦，改由一班中佬擔正做主角，做法大膽、題材新穎。

吳岱融、鄭敬基、曾偉權、歐瑞偉、蔣志光以及韋家雄主演的《牛下》在拍攝之時已掀起話題，觀眾們對這班綠葉中佬演員的表現非常期待。（劇照）

險胎死腹中

《牛下女高音》曾一度有傳會在2019年年中播出，但由於今年4月發生的「安心事件」後，主角之一的黃心穎人氣極速下跌，迅即在香港娛樂圈人間蒸發，其參演過作品亦幾乎被所有觀眾杯葛，一度掀起過「全城罷睇黃心穎」的風氣，以至《牛》劇被迫延遲播放，甚或「永久雪藏」，以及易角由江嘉敏頂上補拍。當時例如吳岱融、張振朗等主演亦齊呼可惜。不過事情卻峰迴路轉，直至9月中，《牛》劇竟然突然解禁，更一躍而成為台慶劇之一，實在令一眾劇迷又驚又喜。劇集播出首周，《牛》劇只錄得25.6點，網上仍然有不少因為黃心穎而視之為「棄劇」的聲音。幸得多位中佬演出叫好叫座，將香港中佬的心態和困難演繹得很到位，話題嚴肅亦不失中年面對社會的詼諧態度。

安心事件影響深遠。（資料圖片）

牛下情懷光環黯淡

《牛下女高音》的故事以舊牛頭角下邨的昔日情懷作為主題，首兩集更穿插了不少牛頭角下邨昔日風貌的畫面，滿載舊香港情懷。可惜劇集播至中段，「牛下」的光環變得黯淡，最初的「牛下」元素更蕩然無存，撇除劇名，整個故事可以照辦煮碗套用在任何一個屋邨／屋苑／地方之上亦毫無半分違和感，《＿ ＿女高音》空格任填亦不會影響劇集觀感。其實這個「偏離主題」的情況是無綫劇集中經常出現的弊病，而且大多數都以「愛情」作為劇集中段的故事，例如《學警雄心》變成「警察的愛情故事」、《跳躍生命線》變成「救護員的愛情故事」、《使徒行者》演變成「臥底的愛情故事」等。其實在每部劇中加插「愛情」元素並不出奇，但部份無綫劇集的確略嫌有點「本末倒置」，更漸漸成為無綫劇集的慣性弊病。

難聽啲講，可以叫做「換湯不換藥」。（劇照）

試著用「牛下」元素去談情說愛

其實要做到不偏離主題去說愛情故事並不簡單，但能夠從「主題」的元素中演變出愛情故事，這才能令整個故事更加完整。舉個例，《牛》劇中的大爆嫂甘靜怡（龔慈恩飾）懷疑老公大爆戴展亮（吳岱融飾）出軌，所以找來幾位好姊妹幫手去檢查老公行為的一段故事中，光看劇情的確非常有趣，但若然觀眾跳出故事框架去思考，這段劇情的主角換成一位消防員、老師、清潔工人、侍應、甚至是古時前的大將軍、大官、大俠等角色亦能說得通。相反，若然將戴展亮被懷疑出軌的劇情中加插昔日牛下情懷的元素再加以鋪墊，整個故事的追看性就自然會大幅度提升；例如被懷疑是小三的白雪兒（黃心穎）令大爆嫂勾起大爆只能在牛頭角下邨才可觸發的往事？昔日牛下球場上巧遇的初戀對象？拍攝團隊或可以搭建昔日牛下面貌的廠景令觀眾更有畫面；又或者可以穿插一些有關牛下的新聞來作為劇中各位主角的牽引等等。加強主題的元素才會令故事更完整，而非換過包裝地重施故技。

試從劇照中尋找「女高音」：

做多啲資料搜集加強背景強度，再從主題元素中找「劇情」，故事嘅觀感總會比將有趣的劇情穿上「主題」嘅外套。（劇照）