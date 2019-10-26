Selena Gomez 直認新歌寫舊愛 與Justin Bieber老婆隔空和解？

Selena Gomez日前推出新歌《Lose You to Love Me》，歌詞內容明顯抒發與Justin Bieber的分手感受，Justin太太Hailey Baldwin在IG上載Summer Walker的歌曲《I’ll Kill You》截圖，疑似隔空回應。正當大家以為兩女要開戰之際，卻來個峰迴路轉，二人各自釋出善意。

Selena Gomez新歌《Lose You to Love Me》，歌詞抒發與Justin Bieber分手感受，剛巧舊愛Justin Bieber老婆Hailey Baldwin上載有火藥味截圖，外界以為兩女要開戰。（影片截圖）

Hailey Baldwin 隨即在 IG分享動態上上載Summer Walker歌曲截圖《I’ll Kill You》，外界認為有警告意味。（IG截圖／Haileybieber）

Selena 日前在IG上載短片，回應粉絲對她和Hailey之間的報道，她說：「我不支持女人摧毀女人，請友善對待每一個人。」呼籲粉絲在任何情況下都不要對別人惡言相向。而Hailey 亦在IG上讚好Raquelle Stevens 與一張Selena的合照，外媒解讀Hailey此舉釋出善意。

Selena 日前在IG上載短片，表示不希望粉絲對別人惡言相向。（IG截圖／selenagomez）

Selena日前接受電台訪問，坦承新歌歌詞寫就是與Justin分手的感受，現在新歌發佈自己也如釋重負，她表示：「它並不是消極的，我認為這是美好的，它會是一個新篇章。」希望Selena也能早日找到真正屬於自己的幸福。

Hailey讚好有Selena的合照，外媒認為她釋出善意。（IG截圖／raquellestevens）