Selena Gomez 直認新歌寫舊愛 與Justin Bieber老婆隔空和解？

撰文：冼燕珊
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Selena Gomez日前推出新歌《Lose You to Love Me》，歌詞內容明顯抒發與Justin Bieber的分手感受，Justin太太Hailey Baldwin在IG上載Summer Walker的歌曲《I’ll Kill You》截圖，疑似隔空回應。正當大家以為兩女要開戰之際，卻來個峰迴路轉，二人各自釋出善意。
Selena Gomez新歌《Lose You to Love Me》，歌詞抒發與Justin Bieber分手感受，剛巧舊愛Justin Bieber老婆Hailey Baldwin上載有火藥味截圖，外界以為兩女要開戰。（影片截圖）
Hailey Baldwin 隨即在 IG分享動態上上載Summer Walker歌曲截圖《I’ll Kill You》，外界認為有警告意味。（IG截圖／Haileybieber）
Selena 日前在IG上載短片，回應粉絲對她和Hailey之間的報道，她說：「我不支持女人摧毀女人，請友善對待每一個人。」呼籲粉絲在任何情況下都不要對別人惡言相向。而Hailey 亦在IG上讚好Raquelle Stevens 與一張Selena的合照，外媒解讀Hailey此舉釋出善意。
Selena 日前在IG上載短片，表示不希望粉絲對別人惡言相向。（IG截圖／selenagomez）
Selena日前接受電台訪問，坦承新歌歌詞寫就是與Justin分手的感受，現在新歌發佈自己也如釋重負，她表示：「它並不是消極的，我認為這是美好的，它會是一個新篇章。」希望Selena也能早日找到真正屬於自己的幸福。
Hailey讚好有Selena的合照，外媒認為她釋出善意。（IG截圖／raquellestevens）
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