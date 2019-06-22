Selena Gomez心理負荷太大　決心刪除IG專注現實生活

現代人手機不離手，沉迷社交媒體，造成社交媒體成癮，在IG擁有1.52億追隨者的荷里活女星莎蓮娜高美絲（Selena Gomez），是全球第三多追隨者的帳戶，號稱「IG 女皇」，但高人氣沒有為她帶來快樂，反而造成各種心理壓力，因此她決心想改變這個習慣，早前更在節目上公開表示自己已經將IG程式從手機上移除。

Selena Gomez早前作客訪談節目時，談到自己對社交媒體的看法。（ LIVEKellyandRyan影片截圖）

其實Selena並沒有刪除IG帳號，只是在手機上移除應用程式，偶爾用朋友的電話登入帳戶看看，為的是限制自己使用IG的時間，將更多精力放回自己的現實生活上。

Selena認為社交媒體「危險」而且「不健康」，尤其現時很多年輕人都投放過多的時間在社交媒體上，容易受到別人影響，Selena自己曾經也不例外，經常無時無刻關注IG上的動態，令她感到身心俱疲。而擁有全球第三多追隨者的Selena，同樣受到廣大網民無時無刻的關注，經常被惡意批評和攻擊，令她感到為此而受到傷害，帶來長期的負面情緒影響。所以Selena認為大眾應該正視過分沉迷社交媒體的問題。

Selena認為過分關注IG令自己身心俱疲。（Selena Gomez IG @selenagomez ）

Selena長期患有抑鬱症，自2017年接受腎臟手術之後，身體一直處於不穩定狀態，據說初戀男友Justin Bieber的結婚消息也令她深受打擊，加上長期被網絡欺凌，導致她想遠離社交媒體。其實Selena不只一次想脫離社交媒體的影響，她曾經表示每星期會刪除一次IG，去年底她亦曾因網絡欺凌告別IG四個月，似乎想擺脫網癮不是一朝一夕的事，是一場長期作戰。

其實有不少明星也曾因為不同的原因刪除IG，近的有香港代表梁競徽（梁烈唯），因為「被遊行」，被網民捧為「反修例人民英雄」，遭內地網民誤會而刪IG；近日被爆出軌的台灣男星阿翔（陳秉立）因在IG與小三謝忻過度調情被罵，所以刪除帳戶；台灣女星許瑋寗早前也因被指涉台獨問題而刪IG。似乎社交媒體也令到這些明星感到不少壓力。

Selena 曾經擁有最多全球 IG Followers ，後來被C朗（Cristiano Ronalda）和Ariana Grande 趕上，但依然無阻其超強的吸Like能力，她去年7月22日生日當天，在IG上載一組慶生照片，相中的她燦爛地笑着奔跑，留言寫道：「又一年過去了，謝謝所有生日祝福，更加感激你、以及幫我慶祝的好朋友們，我瘋狂的愛大家，上帝祝福你們。」情真意切的表白，令她在短短13分鐘內就吸引了100萬個Likes，打破天后Beyonce公布陀孖仔的紀錄。

Selena希望大眾關注過分沉迷社交媒體的問題。（Selena Gomez IG @selenagomez ）