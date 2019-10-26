【嫁到這世界邊端3】摩洛哥故事十足騙案　港女親解至今未婚之迷

TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》播出後反應熱烈，第二站攝製隊去到非洲摩洛哥尋找準人妻小霞，小霞在撒哈拉沙漠旅行時認識了當地的壯男Said，並發展異地戀。期間，小霞更出資港幣三百多萬與Said一同經營民宿，相當令人佩服！但節目出街後，不少網民都提醒小霞「防人之心不可無」，引起不少討論！

呢個摩洛哥故事相當精彩！(電視截圖)

節目講到經歷兩年異地戀後，最終小霞決定放棄香港的一切，隨Said到摩洛哥定居發展民宿生意。由於摩洛哥人平均月薪港幣$3,000，所以經營民宿的資金重擔即約三百多萬港幣就由小霞一手承擔，在香港打工的小霞一出糧就會匯款給Said，由男方全權處理金錢，錢不夠的時候甚至會開口問父母借錢：「感覺嚟嘅，有陣時自己搏一搏，如果人生呢一刻唔去賭，永遠唔知答案。（賭輸咗咁點算？）返香港繼續做嘢囉。」

姊弟戀！（電視截圖）

對此，不少網民都留言：「極似網上交友騙案」、「3000個月，要搵300萬，要83.33333年先得。」和「好似中六合彩咁」。被問到何時才會與Said結婚，小霞接受《香港01》訪問時稱：「暫未定Exactly日子。因為我哋這年會Focus Local Tour同民宿工作，未有時間做儀式上的事務但我哋都生活愉快。」至於是否收回財政大權，她就笑稱：「都係嘅，民宿生意現在上了軌道，Said好努力。不過我哋呢兩年有放了資金在Travel Agency工作。所以，我哋繼續等另一方面的收成期。」

不少網民都話小霞好大勇氣！（電視截圖）

點撃下圖睇二人成果！

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至於有網民好奇是否二人的宗教問題未能成婚，小霞表示：「我哋好尊重大家的不同文化背景。因為Said 不飲酒，我這兩年都不飲酒了，互相體諒是維繫之道吧。」其實小霞在節目中亦提到作為穆斯林教徒的Said品格十分誠實，不貪財也不愛佔人便宜，而且工作還極度積極進取，一點也不懶散。所以，大家可以放心。