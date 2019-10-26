鄺潔楹未入行前已被質疑整容　呢個原因令樣貌有變化？

鄺潔楹（Judy）以甜美的外貌、驕人身材，加上率直不造作的性格獲得不少觀眾的歡心，近日以女神Venus的身份重回無綫電視劇《愛．回家之開心速遞》，但有關她整容的疑雲又再次出現。

2012年的鄺潔楹看上去其實與現在的她差別不大，整容疑雲應會不攻自破。

對於整容的疑雲，Judy說：「俾人懷疑我整容其實都唔係最近嘅事，如果要講返，我啱啱從美國返香港，未入行之前已經有啲唔熟嘅朋友猜測我有冇整。」第一次聽到這些說法的時候，Judy感到甚不開心，但現在已經對這個說法看得很淡：「我（體重）最高峰嘅時候同而家相比相差差不多30磅，點都會令樣貌有啲變化，加上喺美國嘅時候好濃妝，之後慢慢識打扮先執到自己靚啲。」

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Judy說自己在2016年初當娛樂新聞台主播時仍然有點Baby Fat，只是後來一直喝齋啡、檸檬薏米水、做很多通淋巴，所以才瘦了不少，而自己由此自終都沒有考慮過整容：「反而真係有諗過去駁骨！」但最後還是打消了這個念頭：「如果可以多十幾cm就話姐，但發現原來都係多7、8cm，我都係放返啲內增高或者鞋墊就算，我都幾怕手術後嘅痛楚！」