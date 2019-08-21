【開心速遞】回歸劇組導演叫唔好扮女神　鄺潔楹：會加返啲霸氣！

終於等到鄺潔楹返嚟。（電視截圖）

《愛．回家之開心速遞》中，鄺潔楹（Judy）飾演的大學校花Venus自上年11月播出的第475集後，就要到外國留學做交流生，即變相劇組「被消失」令不少觀眾不捨，不過相隔200集之後（第648集），Venus終於再次登場。本集劇情更是以她為主軸，講述Venus在不同時間與池子孝（阮政峰飾）和George（張明偉飾）相遇，同時被他們暗戀。後來在O-Camp時，身為組媽的Venus更被他們以各種英雄救美式的方法追求。

池子孝（阮政峰飾）同George（張明偉飾）爭一個Venus，最後會鹿死誰手呢？（電視截圖）

鄺潔楹（Judy）接受〉《香港01》訪問時，表示再次回歸《開心速遞》劇組，心情十分緊張：「好耐無拍劇啦，同埋收到劇本嗰時，知道有感情嗰陣真係有啲壓力...我有特登睇啲校園青春劇，嘗試搵返嗰種青春愛情嘅感覺㗎。之前一直都係講Venus被人追，估唔到今次Venus喺感情方面都幾主動，同埋呢，CP方面自己都好估唔到。」與池子孝、George他們會繼續有感情線？她透露：「同佢哋會Keep住有故仔，之後嘅發展會好搞笑！不過就應該唔會再同安仔再發展啦，其實我都唔想拆散佢同我好姊妹Bonnie嘅感情。」

鄺潔楹（Judy）又返《開心速遞》啦。（受訪者提供）

今次被加重戲份，會否與以前的Venus不同？她笑說，導演有提議過她演戲要做返自己：「哈哈，導演有聽過我上《公子會》，佢話我完全唔係女神嗰種人！所以今次我會加返自己小小嘅Character。因為之前我成日覺得Venus係校花，所以做所有嘢都要好女仔同斯文咁，但係導演就話咁做太普通，可以加返小小自己嘢，不過佢又話唔洗做我最真實個面，好複雜吖，哈哈。」加甚麼元素？她笑言：「加返啲霸氣！」