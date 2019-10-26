【親愛的客棧3】自爆做「紫薇」險被易角　林心如：我哭著求瓊瑤

由劉濤、林心如、張翰等擔任常駐嘉賓的內地綜藝節目《親愛的客棧》第3季於昨日（25日）首播，節目一開頭就播出幾位演員的訪問片段，直面各類尖銳問題。

心如自從與霍建華結婚、誕下女兒小海豚之後，便減產不少，鮮有參演影視作品，將重心放在家庭上，演藝方面則多以幕後工作為主。當在節目中面對「你覺得這個行業競爭殘酷嗎」的問題時，心如便談及往事，直言拍《還珠格格》時被換角一事：「（我）哭著求（瓊瑤）阿姨說不要把我換掉。」

心如大談拍《還珠格格》時險些被換角。（視頻截圖）

1998年，內地古裝劇《還珠格格》紅遍亞洲，主演趙薇、林心如、范冰冰、蘇有朋等也因此爆紅，成為家喻戶曉的明星。現在43歲的心如出道24年，在熒幕上塑造了多個令人印象深刻的人物，包括張衛健版《鹿鼎記》中的建寧公主，《情深深雨濛濛》中的陸如萍，《美人心計》中的竇漪房等，嘗試過不少類型的角色。而隨著歲月流逝，明星更迭，娛樂圈的後起之秀此起彼伏，心如也由少女轉變為事業有成的成熟女性，在角色上似乎也有些限制。不過她透露，暫時有種角色自己仍是無法接受。「可能有一天不能接受的，是我演女主角的媽媽，那我就不會演了。」

心如與陳鍵鋒合作的《美人心計》非常受歡迎。（豆瓣）

講起自己的成功之路，心如由演員成功轉為製作人，如今家庭事業雙豐收，還重返校園讀碩士，相當上進，她也感歎到：「我努力了20年，我覺得我可以鬆口氣了吧！」