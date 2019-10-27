《解決師》爆喊3分鐘獲讚演技不俗　菊梓喬：我要幻想好多嘢！

撰文：吳子生
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菊梓喬（Hana）在近期播出的TVB台慶劇《解決師》中有驚人演出，有幕講到自己重見與男友阿海（陳偉洪飾）物品時爆喊，雖然零對白及出場只有短短三分鐘時間，經已令一眾電視迷驚訝，獲讚演技不俗。
菊梓喬在台慶劇《解決師》中泣不成聲成演出成三分鐘，演技大獲好評。（葉志明攝）
Hana昨晚（26/10）出席《善心滿載仁愛堂》時表示：「其實呢部戲係我第一部拍嘅戲，嗰場戲我係好深刻，我要幻想好多內心戲畀自己，幻想自己最愛嘅人離開咗自己，然後突然出現番佢嘅遺物，個心情就會好傷心，所以個場戲係一Take過，其實都好難，你哋睇到出街3分鐘，其實係喊咗成10分鐘有多，仲要喊到好大聲，不過好開心出到嚟反應會咁好，亦好多觀眾都好支持自己，咁所以日後都想拍多啲好戲畀大家睇。」
菊梓喬在台慶劇《解決師》中泣不成聲成演出成三分鐘，演技大獲好評。（葉志明攝）
菊梓喬在台慶劇《解決師》中泣不成聲成演出成三分鐘，演技大獲好評。（葉志明攝）
《解決師》第7集劇情講到Man Sir（張頴康飾）帶同Ace（馮盈盈飾）到珠寶店買完戒指後，就去了一間咖啡店，原來他們想幫殉職卧底下屬阿海（陳偉洪飾）完成遺願，買鑽石戒指，以及將阿海的手提電話轉交他的女朋友Jane（菊梓喬飾），阿Jane見到男友遺物後便哭成淚人。（《解決師》截圖）