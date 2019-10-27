Jennie@BLACKPINK剪中短髮粉絲超驚喜　美娜@gugudan短髮擺脫稚氣

最近天氣漸漸轉涼，相信各位已開始添置秋裝，而韓國則早已入秋，所以女偶像穿上秋裝之餘，也順道轉髮型挑戰新形象。女團BLACKPINK的Jennie和gugudan的美娜近日不約而同剪短髮，帶給粉絲煥然一新的感覺，女士們也不妨參考一下Jennie和美娜的髮型，為今個秋季增添新氣象。

Jennie出道以來都是以長髮造型亮相，而昨日（26/10）Jennie聯同隊友Jisoo、Rosé與Lisa一同出席代言活動時，BLINK（BLACKPINK粉絲）均發現Jennie長髮已剪至及肩，屬Jennie出道3年以來最短髮型。從當日照片可見，Jennie的髮尾內彎，四六分界，令Jennie的殺氣減弱了不少，反而增添幾分嫵媚，讓粉絲感到非常驚喜。不知道Jennie是純粹搞搞新意思轉換髮型，還是開始籌備新專輯，嘗試新風格？

Jennie向來以長髮造型亮相。（視覺中國）

昨日Jennie出席代言活動，粉絲發現Jennie的頭髮已短至及肩。（Twitter/@PaintItBlack）

睇睇Jennie嘅前後對比

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另外，美娜同樣自出道起就以長髮造型示人，不過昨日美娜主持MBC音樂節目《Show! 音樂中心》時，其頭髮已剪短至下巴位置，事後美娜亦透過IG Story分享其新髮型。過往美娜外表充滿稚氣，而今次美娜剪短髮似是有意擺脫少女形象，開始邁向成熟風格，令韓國網民相當驚艷。

美娜自出道以來都是留長髮，襯托她的甜美外貌。（資料圖片）

昨日美娜同樣展示新髮型，其頭髮比Jennie更短。（IG/@_happiness_o）

美娜剪短髮前後對比

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除了Jennie和美娜外，有不少女星剪短髮後，同樣令大眾讚不絕口，或許各位可以找尋適合自己的髮型，在今個秋冬季大變身。

邊啲韓國女星剪完短髮後一樣咁靚？