Red Velvet Joy初嘗眉上瀏海評價參半　子瑜Jennie竟然氣質大減？

韓星非常流行短瀏海，由空氣瀏海、氧氣瀏海到最近IU帶起的胎毛瀏海，都有不少女生爭相模仿。近日Red Velvet成員Joy就嘗試了全新的眉上瀏海造型，有粉絲大讚可愛同時亦有不少負評，可說是評價參半，究竟還有哪一位女偶像與短瀏海不太適合呢？

Red Velvet Joy

早在2017和18年，Joy出演韓劇《她愛上了我的謊》及《偉大的誘惑者》時，她也曾以空氣瀏海及短髮造型示人，當時可愛的風格獲得不少好評。其後Joy一直維持長瀏海造型，加上瘦身大成功，她可算是K-Pop女偶像中其中一位「性感女神」的新指標。今年9月Joy突然剪了時下流行的眉上瀏海，雖然可愛滿分，可是她濃濃的女人味似乎就被掩蓋了，因此網民的反應好壞半參。

Red Velvet Joy初嘗眉上瀏海，增添不少可愛味。（IG/@_imyour_joy）

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TWICE子瑜

今年中子瑜嘗試了出道4年來，首次挑戰的空氣瀏海，加上她同時換上淺色的金髮，令粉絲非常驚訝！可是由於子瑜多年來以深髮氣質美女見稱，突然換上新造型，大家也花了一段短時間慢慢習慣。雖然美女沒有Carry不到的造型，但有網民就表示覺得瀏海令子瑜的大眼睛變得無神，長瀏海的浪漫造型反而更適合她，但亦有粉絲支持她，表示現在正是子瑜勇於嘗試更多新挑戰的好時機。

粉絲習慣了TWICE子瑜的瀏海造型後，她最近又變返旁分的氣質美女。（xportsnews）

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f(x) Krystal

有「冰山公主」之稱的Krystal出道來給人一種冷酷的感覺，多年來不論長髮或短髮，她都一直維持長瀏海的造型。2014年Krystal曾為了拍攝韓劇《對我而言可愛的她》而剪過空氣瀏海，而這一剪卻未有太多粉絲支持。造型與現實中Krystal冰山女神的性格不符外，過長的瀏海亦讓她看上去非常沒有精神，五官也變得平坦，粉絲又覺得哪一個Krystal更有味道呢？

Krystal的一剪卻未有太多粉絲支持。（sports chosun）

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BLACKPINK Jennie

雖然出道以來Jennie未有剪過短瀏海，可是她也曾在《Kill This Love》宣傳期間帶上過假瀏海示人，感覺非常新鮮，被稱為「娃娃瀏海」。雖然有瀏海的Jennie也是一個大美人，可是就與她在台上剛練的一面完全不適合，彷如因為外型過分甜美可愛而氣勢大減！瀏海減走Jennie的嫵媚外，也讓她的瓜子臉看上去有圓潤的錯覺。

短瀏海的Jennie甜美又可愛，上到舞台氣勢大減！（IG/@ jennierubyjane）

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(G)I-DLE 穗珍

去年5月才出道的「怪物新人」(G)I-DLE，當中舞蹈實力高超的成員穗珍，今年也嘗試了短瀏海的造型。雖然瀏海非常適合她私下害羞的性格，可是穗珍一上台就會180度大轉變成性感小野貓，加上化上濃妝的穗珍充滿女人味，瀏海似乎變得不太不適合，讀者又認同嗎？

(G)I-DLE穗珍私下非常害羞，瀏海意外與她非常合襯。（IG/@official_g_i_dle）