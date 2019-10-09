BLACKPINK遲到20分鐘累碧咸呆等兼激嬲記者？　網民曬證據平反

國際球星碧咸今日（9/10）現身首爾永登浦一個大型商場，出席Adidas 70周年暨韓文日紀念活動，除了宣傳為韓文日推出的運動鞋，亦與當地粉絲近距離接觸，更和女團BLACKPINK見面。不過，韓國傳媒稱BLACKPINK遲到20分鐘，連累碧咸在台上苦苦等候，引起韓國網民不滿。

碧咸今日出席首爾舉行的品牌成立70周年暨韓文日紀念活動。（Viu《K1頭條》提供）

碧咸韓國行新聞圖

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BLACKPINK在活動尾聲登場約6分鐘，甫上台即與碧咸握手和自我介紹，四位成員興奮表示自己是碧咸粉絲，能夠與偶像見面，心情既開心又緊張，而碧咸下台後，更逐一擁抱BLACKPINK成員，五人言談甚歡。然而，韓國傳媒報道，BLACKPINK原定於當地時間11點55分上台與碧咸見面，但BLACKPINK遲了20分鐘才正式上台。為了等候BLACKPINK到場，碧咸下台回到休息室，而粉絲見面活動亦被迫延遲，在場記者為表不滿決定離場。

碧咸與粉絲見面之餘，亦與女團BLACKPINK見面。（Newsen）

不少韓國傳媒報道BLACKPINK遲到，導致活動流程受阻。（Naver截圖）

韓國傳媒Star Daily News發布活動日程表，指BLACKPINK理應11時55分登台，但她們遲了20分鐘才上台，記者因而憤然離席。（Star Daily News）

不過，不少韓國網民指出，品牌方面早已表明BLACKPINK將於活動第二部份才會登場，又有在場粉絲拍到BLACKPINK和經理人早已在後台等候的場面，力證BLACKPINK沒有遲到和耽誤活動流程，要求記者修改有關報道。BLACKPINK和主辦單位暫未為遲到爭議作回應。

有在場粉絲拍到BLACKPINK一早就在後台等候登場，並非如傳媒所指遲到。（theqoo）

BLACKPINK同碧咸都相處得幾開心呀！