BTS防彈少年團V大手筆擲3,410萬買樓　團員都有買樓習慣？

韓國男團BTS防彈少年團近年紅遍全球，七位成員Jin、SUGA、J-hope、RM、Jimin、V、柾國到世界各地舉行演唱會，自然賺得盤滿缽滿。近日有韓國傳媒報道，成員之一V今年7月11日在不用貸款的情況下，以現金購入價值51億韓元（約3,410萬港元）高級住宅，不禁令A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）和網民讚嘆富貴逼人！

BTS防彈少年團近年到世界各地舉行演唱會，例如昨日完成一連兩場首爾演唱會。（Twitter/@bts_bighit）

V今年7月11日在不用貸款的情況下，以現金購入價值51億韓元高級住宅。（BTS Facebook官方專頁）

V所購入之住宅是位於首爾江南區的單棟住宅SK Apelbaum，2008年4月竣工，他的單位建築面積282.73平方米（約3,043呎），實用面積241.83平方米（約2,603.04呎）， 單位內有5間睡房和3間浴室。去年SK Apelbaum其中一個相同面積單位以48億（約3,215萬港元）成交，一年後V的買入價比去年同類單位貴了3億（約200萬港幣），加上不少企業在該住宅附近開發，可見該住宅具有升值潛力。

SK Apelbaum是位於首爾江南區的單棟住宅，私隱度甚高，加上可以眺望漢江，因而深受不少政商界人士和藝人歡迎。（Sky Daily）

SK Apelbaum入面究竟係點樣？

SK Apelbaum全棟只有17個單位，私隱度甚高，而且交通四通八達，從SK Apelbaum駕駛可直達奧林匹克大道和永東大道，加上可以眺望漢江，因而深受不少政商界人士和藝人歡迎，例如李炳憲與太太李珉廷2013年以25億（約1,674萬港幣）全稅租住SK Apelbaum，以迎接愛兒出生，而張東健和高小英夫婦亦曾是SK Apelbaum住客，不過鮮有如V一樣直接購入該處單位。

李炳憲與李珉廷，以及張東健和高小英夫婦曾是SK Apelbaum住客，不過兩對夫婦純粹租住該處。（視覺中國）

今次不是BTS防彈少年團首次大手筆買豪宅，去年10月，柾國以19億5千萬元韓元（約1370萬港元）購入Trimage低層一個約2100呎的單位，與Super Junior利特、東海和少女時代Sunny等做鄰居，而隊友J-Hope則早於2016於同一大廈置業，未夠三年樓價就上升了10億韓元（約650萬港幣），看來BTS防彈少年團在演藝界名留青史後，也銳意在房地產界大展拳腳。

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