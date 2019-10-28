【罪夢者】林夕HYUKOH合作改編《似是故人來》　MV搶先睇重頭戲

由張孝全、賈靜雯、范曉萱主演的Netflix 首部原創華語劇《罪夢者》將於本月31日全球首播，今天（28日）率先發布《罪夢者》片尾曲《似是故人來》 MV。《似是故人來》改編自梅艷芳同名歌曲，特別邀請到林夕重新填詞由韓國獨立天團 HYUKOH獻唱，將經典名曲《似是故人來》改編為更加虐心的版本。

張孝全、賈靜雯、范曉萱主演的Netflix 首部原創華語劇《罪夢者》將於本月31日全球首播。（《罪夢者》宣傳海報）

《罪夢者》片尾曲《似是故人來》 韓國獨立天團 HYUKOH獻唱。（《似是故人來》畫面）

林夕慶幸能與Netflix合作，讓190個國家收聽到新作，心情非常興奮，但他坦言今次的壓力不少，擔心難以再超越廣東話版本，林夕最後決定以《罪夢者》中的兄弟情與愛情作為靈感，以角色的心境打造出全新的歌詞，又保證普通話版會更虐心；至於HYUKOH則自爆全員都是Netflix的忠實粉絲，因此這次接到《罪夢者》的合作邀請，讓他們相當興奮。曾在內地留學的主唱吳赫用中文深情唱出戀人渴望相聚、卻遭命運無情拆散的辛酸無奈，為《罪夢者》作出完美詮釋。

曾在內地留學的主唱吳赫用中文深情唱出戀人渴望相聚、卻遭命運無情拆散的辛酸無奈，為《罪夢者》作出完美詮釋。（《似是故人來》畫面）

《似是故人來》MV中加入了不少未公開劇情，包括張孝全與賈靜雯激情擁吻、王柏傑緊緊抱住范曉萱。HYUKOH為了配合《罪夢者》，特意打造監獄場景，HYUKOH身穿黑色西裝，幽默重現張孝全三兄弟冒險逃獄的橋段。

《似是故人來》MV中加入了不少未公開劇情，包括張孝全與賈靜雯激情擁吻畫面。（《似是故人來》畫面）

《罪夢者》宣傳海報

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《似是故人來》MV