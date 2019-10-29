50歲陶晶瑩網上曬素顏照震驚網友　每晚6點食飯更公開飲食餐單

台灣知名主持及歌手的陶晶瑩將迎接50歲生日，近日她在社交網站發布了一張照片，同時她在相片標籤是自拍和素顏，這震驚了一眾網友，完全不覺得她已經是一個50歲的女人。

在照片中看到她俯瞰鏡頭，頭髮都衝向地下，但是可以清楚看見她的正面。眾多網友震驚說到：「看不出來是誰」、「好青春」、「好可愛」等。

不少網友大讚陶子姊很可愛。（IG截圖）

人稱陶子姊的她，明天（28日）便迎接她的50歲生日，大家看看她的樣一點也不像是50歲的樣子，看起來只有30多歲。到底陶子姊如何保養能讓自己保持年輕貌美？那大家記住要看看她公開的保養方法，第一點是經常要保持自信，她認為每個人都是獨一無二，她說：「不管你眼睛比我大多少，我們看出去的世界是一樣的。我不敢說我美，但內涵確實使人不一樣。」有內涵的人確實是會令人感覺不同，更會特顯你的修養，不過這只是保養開始。

陶子姊真的是一個很多材多藝的女人。（IG截圖）

第二點是不要怕變老，聰明才智會吸引大增，陶子姊說:「人身上唯一不會老化的地方就是大腦，大腦不斷求進步，讓心態年輕，你就可以持續做很熱血的事情」

陶子姊和老公兩人一樣保養得很好。（IG截圖）

最後一點當然是需要注重清淡飲食，那水腫和便秘便通通清除。她透露年輕時非常愛吃麻辣鍋，現在年紀增長需要進行清淡的飲食。現在的她是堅持：「少吃辣、吃天然食物，不吃加工品、多吃果菜少吃肉、減低糖及碳水化合物的攝取。」更讓她驕傲的是每晚6點一定吃晚餐，飯後約2小時就會排氣，等腸胃習慣這樣正常運作，廢物就不會留在肚子裡，每天早上起來臉和身體都不會水腫了 。