【多圖】昆凌傳授三招御夫術　連周杰倫都讚好

台灣天王周杰倫，2015年跟昆凌結婚後，二人育有女兒小周周(Hathaway)及兒子小小周(Romeo)，一家人樂也融融。由於周董跟昆凌是圈中的模範夫妻，所以昆凌不時都會被問到夫妻相處之道，日前昆凌再次談到相關話題，竟然說要「耳朵閉起來、嘴巴閉起來、眼睛閉起來」，令人覺得她跟周董相處十分委屈，甚至欠缺自己，更讓人想不到是2日後，她竟表示「說錯了」，在Instagram更新御夫術，連周董都留言俾Like，下文為大家娓娓道來。

昆凌日前接受媒體訪問，談到相處之道是「閉眼、閉耳、閉嘴」，之後又稱自己說錯了。（昆凌IG圖片）

昆凌早前接受媒體訪問，被問到跟丈夫周杰倫相處之道，昆凌回應說「我看過一本書，說女生要耳朵閉起來、嘴巴閉起來、眼睛閉起來，我也不知道，我在嘗試」。昆凌言下之意，等於對丈夫不聞不問，甚至不能發表自己意見，令人覺得她跟周董相處，其實是十分委屈，仿如一個小女人，不像她表現出來的幸福美滿。

昆凌發文表示跟周董相處，要「閉嘴、放空、微笑」，感覺仿如失去自我。（昆凌IG圖片）

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最讓人意想不到，是她兩日後，在IG重提當時訪問內容，並指自己「說錯了」，她發文稱「不是什麼閉眼閉耳朵，是閉嘴、放空、微笑」，更引得丈夫周杰倫俾Like留言，並借助手說笑，「放空是大妮常有的事」。但昆凌更新的夫妻相處之道，等於變成不要多想，不要說話，只需保持笑容，再次令人覺得昆凌對周董的存在意義，看來二人要多一點溝通相處，不是一味大晒奢華生活，就是幸福婚姻。