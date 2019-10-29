【鬼影】頸梗膊痛都會諗起這套鬼片　全新方法大玩靈異照片橋段　

萬聖節將至，不想出街同人迫餐飽，安坐家中欣賞鬼片無疑是不錯選擇。泰國鬼片近年聲名大噪，大部分也是高水準的作品，而有一齣2004年的舊片《鬼影》(Shutter)，結局完全估不到以外，十多年後還是不少觀眾的夢魘，能夠令觀眾記憶猶新，由一宗不顧而去的車禍開始，帶領觀眾去調查靈異事件，原來冤鬼一直在身邊，尤其有頸梗膊痛的朋友，每次憶起電影結局，總是不寒而慄。

男主角經常頸梗膊痛，原來一直有女鬼纏身。（Netflix影片截圖）

今年泰國一齣鬼片《屍降》，喚醒了戲迷不少回憶，皆因男女主角阿南達(Ananda Everingham)及Ja(Natthaweeranuch Thongmee)，是繼15前一齣經典鬼片《鬼影》後再次合作，最厲害是二人外形未有太大改變，而Ja身材健康纖瘦，更增添了女人味。不過《屍降》始終未能超越《鬼影》的懸疑恐怖感，趁著萬聖節跟大家重溫這一齣經典鬼片。

片中經常出現靈異照片，睇到人好心寒。（Netflix影片截圖）

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故事由攝師影阿敦偕同女友阿貞參加舊同學的婚宴開始，由於酒後駕駛而撞倒人，隨著二人不顧而去，靈異怪事接二連三發生，尤其是阿敦每次拍照，相中都會有奇怪的光芒或白影，甚至出現若隱若現的女性的容貌，其後阿敦的同窗相繼死亡，才揭發阿敦讀書時的女同學娜妲，休學後在家自殺，而遺體竟然一直被其母收藏在寓所未有安葬，阿敦和阿貞勸告娜妲母親將女兒火化，滿以為事件告一段落，想不到現時才開始進入電影高潮。

阿南達及Ja於15年後，再次合作恐怖電影《屍降》。（劇照）

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二人到海邊渡假時，阿貞發現了一批怪異相片，繼而揭發阿敦跟娜妲曾經拍拖，但當娜妲被幾名同學強暴時，阿敦不但未有阻止，更懦弱得幫手拍照，威脅娜妲不能報警。阿貞不值阿敦劣行，忿而離去，此時阿敦在屋內大叫女鬼現身，並用即影即有相機四圍亂拍，當相機不慎掉在地上，竟然拍得女鬼一直騎著阿敦肩頸，其後阿敦嚇得精神崩潰，在病院內女鬼仍然默默坐在阿敦肩膊之上，這一幕十多年後觀眾仍未能忘記，大膽的朋友，不妨萬聖節在Netflix重溫一番。

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