【多圖】楊冪北京現身被指走樣　突然變熟女真相好心酸

內地女星楊冪，近年不但人氣開始下滑，她擔正的劇集均是收視不似預期，而且隨著年齡增長，以往被讚身材不俗的她，竟然成為被人批評的地方。近日楊冪在北京機場現身，當天她頭戴黑色cap帽及口罩，但網民卻將焦點放在她鎖骨以下，並指她胸部下垂，楊冪身材走樣，背後原因其實有洋蔥，令人心酸。

楊冪在北京機場現身，卻被指身材走樣。（視覺中國）

近日楊冪在北京機場現身，黑色西裝外套下，穿上粉藍色襯衣，打扮相當年輕時尚，但有眼利網民發現，楊冪以往驕人的身材，竟然有下垂趨勢，隔著上衣仍清楚見到胸部貼向肚腹位置，隨即被網民指她身材走樣。其實楊冪在擔正的劇集《築夢情緣》，穿上鬆身外套的她，也見到她的身材確實不復重前，但楊冪今年只得33歲，雖然曾經生育過，育有女兒「小糯米」，但也不可能如此快變得有熟女的特徵，背後真相卻是十分催淚。

楊冪高清靚相：

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今年7月，楊冪已被網民批評欠缺儀態，指她無論站立或行走，也是脖子前傾，上身駝背，原來真相是她昔年曾拍戲弄傷脊椎，之後痊癒後也會出現前傾的姿勢，加上她的胸位長得較低，容易讓人產生胸部下垂的錯覺，可說是為藝術犧牲，況且楊冪已為人母，身材不復少女時代，絕對是情有可原，網民將她大肆評擊，卻是有點過分。