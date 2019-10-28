【多圖】日女星用胸部拯救世界　成為窪塚洋介小栗旬和平橋樑　

日本兩大男神窪塚洋介及小栗旬，老友鬼鬼足足20年，近日窪塚在Instagram上載二人的合照，竟然因而被揭發二人曾經醉酒吵大鑊，要靠女星出招平息紛爭，究竟哪一位女星有如此大的面子？下文為大家娓娓道來。

窪塚洋介及小栗旬老友鬼鬼20年，想不到曾醉酒而發生衝突。（窪塚洋介IG圖片）

40歲的窪塚洋介，跟36歲的小栗旬，在1998年的日劇《麻辣教師GTO》及2000年的《池袋西口公園》曾經合作，之後建立了一段長達20年的友情，而近日窪塚洋介在IG上載了跟小栗旬同框合照，竟然引發出一段二人曾經因為喝醉而爭吵的黑歷史。日本媒體《News Post Seven》報道，去年在綜藝節目中，日本女星鈴木紗理奈曾透露一次酒局，有兩位男星爭吵，當時節目組將男星名字除走，想不到現時有媒體爆出兩名男星是窪塚洋介及小栗旬。

鈴木紗理奈在酒局中揭起上衣，用胸部平息窪塚洋介跟小栗旬的糾紛。（鈴木紗理奈IG圖片）

鈴木紗理奈高清美圖：

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鈴木紗理奈憶述事件，指當時窪塚洋介及小栗旬在一次酒局時醉酒衝突，二人愈吵愈烈，更險些上演武鬥，此時鈴木將上衣揭起露出胸部，大嗌「看我的胸」，不但吸引到二人焦點，更令全場靜下來，鈴木成功轉移兩位男星的視線，平息了是次糾紛。多年後鈴木提起事件，至今仍相當自豪，更笑說自己是「用胸部救世界」，觀乎鈴木昔日的美艷性感照片，窪塚洋介及小栗旬有目瞪口呆的反應，可說相當正常。