【馬浚偉演唱會】偶像周慧敏擔任嘉賓　大讚馬仔：他好有吉士

馬浚偉於演藝學院舉行入行26年首個個唱《Dream Big馬浚偉演唱會2019》，在第三場演唱會上，請來偶像周慧敏（Vivian）擔任特別嘉賓，他全程表現得像小粉絲一樣。

馬浚偉開演唱會，偶像周慧敏擔任嘉賓。（FB圖片／周慧敏 Vivian Chow）

Vivian在演唱會後於FB分享感受，大讚馬浚偉是一個與眾不同的藝人：「於台上借了個機會多謝馬仔，他真的是我一位非常忠實的支持者，從我出道至今無間地支持我。記得去年我於香港演唱會舞台上竟然看到坐在觀眾席第一排的馬仔無數次舉起自製燈牌支持我，artist敢這樣做，好有吉士（勇氣），讓我非常感動。」

見到偶像，馬仔表現得像個小粉絲，舉行V字手勢與Vivian 合照。（FB圖片／周慧敏 Vivian Chow）

馬浚偉近年馬不停蹄地工作，又自編自導自演舞台劇，又首次執導筒開戲，同一時間又到北京讀EMBA，做生意，Vivian都佩服他對生命的熱情和魄力，「他無論分享在老闆、演員、監製、編劇、歌手，或學生等崗位上生活的事，都能帶給我們大大的正能量，更從他的經歷裡看到神滿滿的恩典，願天父繼續大大使用他的生命作祂最美的見證。」