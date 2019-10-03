【生前約死後】由舞台搬上大銀幕　馬浚偉睇樣篤定顧美華演母親

改篇自導演馬浚偉與親母的親身經歷電影《生前約死後》，先以舞台劇形式於年初在香港藝術中心壽臣劇院公演，在舞台劇公演同時，馬浚偉已在籌備將《生前約死後》搬上大銀幕，電影版亦同樣由顧美華出演「母親」一角。

電影《生前約死後》將於12月5日公映。

顧美華是「母親」一角的不二之選

在2019年1月完成《生前約死後》舞台劇11場演出後，馬浚偉開始着手《生前約死後》電影版劇本編寫工作，聯同編劇林少枝把電影劇本完成。早在籌備《生前約死後》劇本時，導演馬浚偉已經認定國際級影后顧美華飾演「母親」一角是不二之選： 「除了因為美華姐的演技爐火純青外，最、最、最重要的原因是，美華姐的容貌，跟我的母親非常相似，所以當時如果美華姐不答應我的邀請，《生前約死後》電影版及舞台劇版這兩個項目皆不會繼續進行。可幸是美華姐早於劇本仍未完成時，己經一口答應我的邀請，參與我首部執導的電影作品，實在非常感恩！ 」

馬浚偉指顧美華的容貌跟他的母親非常相似。

堅持起用新人 余香凝、黃定謙各具實力

導演馬浚偉堅持每部作品，必定要有新人参與，讓新人把握機會不斷地學習及進步。因此選定了兩位新進演員余香凝 （Jennifer）以及 黃定謙 （Himmy）擔綱兩位重要角色。

馬浚偉在多年前曾經看過Jennifer 在《骨妹》中的演出，令人感動的演出令他印象深刻，他說：「在Casting時，Jennifer 表演非常出色，能看得出她為Casting 準備十足，非常專業。我非常欣賞Jennifer的個性，親切坦誠，加上演技非常自然，希望她可以繼續努力。」

「至於Himmy，我在不少電影中早已經欣賞過他的演出，但對他本人並不熟悉。在Casting 當天，我覺得他的表現很有力量，有很多可能性尚待發掘。我建議他為今次的角色留鬚，以一個新的造型及風格演出，結果表現出色耀眼！」

馬浚偉指余香凝演出非常專業。

黃定謙潛力無限。

馬浚偉表示希望能藉《生前約死後》與更多的觀眾一起透過電影，探討成長、親情、生死、永恆及愛，更願他的經歷，能啓發及釋懷曾經有著同樣傷痛的朋友，如何去面對往後的人生、和關愛仍然在世的親人。

電影《生前約死後》，帶你出席一對橫跨二十年母子愛與痛交纏的生死約會，見證一個兒子從自怨自責放棄人生，最終釋懷放下重新上路的成長故事。