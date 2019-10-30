【牛下女高音】牛頭角下邨出名猛　女藝人曾遇鬼差：對腳着清兵靴

無綫（TVB）台慶劇《牛下女高音》雖然受「安心事件」影響引起部份觀眾決定罷睇，但收視仍然相當不俗，單計第6集至第10集便獲得25.8點，相信觀眾都為了吳岱融、蔣志光等一班中佬的精湛演出繼續支持劇集。除了一班中佬，不少人也大讚劇集裏面的歌曲好有共鳴。當然，牛頭角下邨亦是不少人的集體回憶，而其中最引人入勝的便是一系列牛下鬼故。

《牛下女高音》以牛頭角下邨為背景，而牛下亦出名多鬼故事。（TVB《牛下女高音》劇照）

在眾多的牛下鬼故中，最出名一定係「牛頭角灶底藏屍案」。1975年，幾位牛頭角下邨居民因為每晚都聽到走廊傳來的女性淒厲哭聲而擔驚受怕。有一天，因為某住戶發現天花滲出血水，所以報警求助。警員發現樓上屋主黃X泰非法將灶底用水泥密封，裏面更有一具全身赤裸女屍，黃X泰終承認因租金問題勒死其54歲李姓契媽，後來他被判終身監禁，在小欖精神病院囚禁。

1994年，黃X泰在小欖精神病院褲頭帶於廁所內自縊。有指他在精神病院內曾對着空氣大聲驚呼：「走呀！咪行埋嚟呀！」認為他不勝李婦冤魂纏擾而走上絕路。雖然，黃X泰已經「殺人填命」，不少居民都認為李婦未有安息，因為蔡姓夫婦一家三口被安排遷入「凶宅」後連環遇上怪事，先有戶主患上肺炎，再有兒子每晚深夜12點起無故大哭，令他們最後決定申請調遷。

重建前的牛頭角下邨除了有很多鬼故，更是SARS的重災區之一。（Getty）

除了「牛頭角灶底藏屍案」，牛下也有其他鬼故，其中「警訊之花」馬溱禧（Heily）更有一個非常離奇的親身經歷。自稱有「陰陽眼」的她上年作客網絡電台「香港花生」節目《異靈異靈》便大談小時候目睹「牛頭馬面」的情況：「有一晚夏天冇閂大門瞓覺，半夜三點鐘畀拖鐵鏈嘅聲嘈醒咗，佢拖一拖停一停，啲聲愈來愈近，咁我住走廊嘅中間位，就望出去係咩嚟，我望到佢個頭唔係人頭形狀，對腳係着住清兵啲靴，隻腳好大隻，我知道唔係人嚟，就驚到返入去冚被瞓。」Heily長大後與母親談起這次經歷，才知道走廊尾段單位有個婆婆在那段時間離世：「唔知係唔係嗰晚牛頭馬面嚟帶佢走。」

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