【牛下女高音】意大利文主題曲暗藏血腥故　女主角慘被挖眼捅喉嚨

無綫（TVB）台慶劇《牛下女高音》雖然受「安心事件」影響，搞到好多觀眾揚言罷睇，但仍然有不少觀眾大讚吳岱融、曾偉權及蔣志光等一班中佬演得出色，並打算繼續支持劇集。除了一班中佬的「小學雞」演出非常出色，好多觀眾都盛讚劇中出現的歌曲引起共鳴，當中包括由熊熊兒童合唱團主唱的主題曲《Santa Lucia》，但大家又知不知道這首膾炙人口的民謠，背後竟有一個血腥故事。
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這首不少香港學生在音樂課唱過的《Santa Lucia》本來是拿坡里的傳統民謠，到1849年才被意大利作曲家Teodoro Cottrau從拿坡里語翻譯成意大利語，並當作一首船歌出版。《Santa Lucia》的原文歌詞描述一個船夫邀請客人遊船河，兩人一邊享受黃昏涼風，一邊欣賞拿坡里灣的聖路濟亞區（Borgo Santa Lucia）的美麗風景，而歌曲的英文版和國語版分別由Thomas Oliphant和鄧映易譯配。
《牛下女高音》裏面出現的歌曲除了《Santa Lucia》，還有《Home Alone》、《愛是永恆》、《要爭取快樂》及《茉莉花》等歌曲，令觀眾聽出耳油。（TVB《牛下女高音》劇照）
蔣志光亦有將意大利語版歌詞，翻成「空耳」粵語歌詞：
傻馬呢Luchika
Last錯打精兔
爬Chi打Londa
Pro spec Roil Van兔
When Li Tell乸住呢
把Care他Mia
Santa Luchi丫
Santa Luchi丫
蔣志光特意為其他演員將《Santa Lucia》翻譯成「空耳」歌詞，令所有舊生合唱團成員都能夠輕易駕馭這首意大利文民謠。（TVB《牛下女高音》劇照）
談起《Santa Lucia》的「主角」聖路濟亞區，不得不提區內的海濱聖路濟亞聖殿（Basilica di Santa Lucia a Mare），它是一所在公元9世紀建成、供奉聖路濟亞（Saint Lucia）的教堂，1983年升格為教區朝聖地，而聖路濟亞區亦因為這間教堂而得名，至於聖路濟亞本人的故事也值得一提。
瑞典等斯堪的納維亞國家的信義宗教徒會在12月13日慶祝「聖路濟亞節」。（Getty）
聖路濟亞是天主教聖人，也是少數瑞典等斯堪的納維亞國家的信義宗教徒所頌揚的聖人，當地人更會在12月13日慶祝「聖路濟亞節」。關於「聖路濟亞節」有三個說法，第一個版本是路濟亞有一日到西西里島傳教，卻不幸遭到羅馬帝國迫害而殉教身亡；第二個版本較為複雜，路濟亞因拒絕母親安排嫁給一名仰慕她已久的男士而被火燒，可是她卻奇蹟生還，結果那位男士拔劍刺進路濟亞的喉嚨，她唱了三小時聖歌後才死去。第三個版本是有一名男士很愛路濟亞，但路濟亞卻不愛他，男士愛路濟亞的眼睛，路濟亞便自挖雙目送給對方，然後路濟亞長出一對比以前更迷人的雙眼，男士得寸進尺還想要這雙新眼，路濟亞斷然拒絕，最後被對方用劍刺進喉嚨而死。
聖路濟亞在畫作中多以雙手分別拿着寶劍和器皿上的雙眼的形象示人，圖為意大利畫家Domenico Beccafumi（1486-1551）作品。（網絡圖片）