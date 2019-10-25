【牛下女高音】意大利文主題曲暗藏血腥故　女主角慘被挖眼捅喉嚨

無綫（TVB）台慶劇《牛下女高音》雖然受「安心事件」影響，搞到好多觀眾揚言罷睇，但仍然有不少觀眾大讚吳岱融、曾偉權及蔣志光等一班中佬演得出色，並打算繼續支持劇集。除了一班中佬的「小學雞」演出非常出色，好多觀眾都盛讚劇中出現的歌曲引起共鳴，當中包括由熊熊兒童合唱團主唱的主題曲《Santa Lucia》，但大家又知不知道這首膾炙人口的民謠，背後竟有一個血腥故事。

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這首不少香港學生在音樂課唱過的《Santa Lucia》本來是拿坡里的傳統民謠，到1849年才被意大利作曲家Teodoro Cottrau從拿坡里語翻譯成意大利語，並當作一首船歌出版。《Santa Lucia》的原文歌詞描述一個船夫邀請客人遊船河，兩人一邊享受黃昏涼風，一邊欣賞拿坡里灣的聖路濟亞區（Borgo Santa Lucia）的美麗風景，而歌曲的英文版和國語版分別由Thomas Oliphant和鄧映易譯配。

《牛下女高音》裏面出現的歌曲除了《Santa Lucia》，還有《Home Alone》、《愛是永恆》、《要爭取快樂》及《茉莉花》等歌曲，令觀眾聽出耳油。（TVB《牛下女高音》劇照）

蔣志光亦有將意大利語版歌詞，翻成「空耳」粵語歌詞：

傻馬呢Luchika Last錯打精兔 爬Chi打Londa Pro spec Roil Van兔 When Li Tell乸住呢 把Care他Mia Santa Luchi丫 Santa Luchi丫

蔣志光特意為其他演員將《Santa Lucia》翻譯成「空耳」歌詞，令所有舊生合唱團成員都能夠輕易駕馭這首意大利文民謠。（TVB《牛下女高音》劇照）

談起《Santa Lucia》的「主角」聖路濟亞區，不得不提區內的海濱聖路濟亞聖殿（Basilica di Santa Lucia a Mare），它是一所在公元9世紀建成、供奉聖路濟亞（Saint Lucia）的教堂，1983年升格為教區朝聖地，而聖路濟亞區亦因為這間教堂而得名，至於聖路濟亞本人的故事也值得一提。

瑞典等斯堪的納維亞國家的信義宗教徒會在12月13日慶祝「聖路濟亞節」。（Getty）

聖路濟亞是天主教聖人，也是少數瑞典等斯堪的納維亞國家的信義宗教徒所頌揚的聖人，當地人更會在12月13日慶祝「聖路濟亞節」。關於「聖路濟亞節」有三個說法，第一個版本是路濟亞有一日到西西里島傳教，卻不幸遭到羅馬帝國迫害而殉教身亡；第二個版本較為複雜，路濟亞因拒絕母親安排嫁給一名仰慕她已久的男士而被火燒，可是她卻奇蹟生還，結果那位男士拔劍刺進路濟亞的喉嚨，她唱了三小時聖歌後才死去。第三個版本是有一名男士很愛路濟亞，但路濟亞卻不愛他，男士愛路濟亞的眼睛，路濟亞便自挖雙目送給對方，然後路濟亞長出一對比以前更迷人的雙眼，男士得寸進尺還想要這雙新眼，路濟亞斷然拒絕，最後被對方用劍刺進喉嚨而死。