【牛下女高音】吳岱融唱歌出色打動人心　網友建議開show聽餐飽

TVB（無綫電視）台慶劇《牛下女高音》熱播中，劇集罕有地不以年青小生花旦為主軸，改以一班中佬為主角找回牛頭角下邨昔日的情懷，因為做法大膽題材新穎關係，使劇集口碑不俗。正因為劇情題材帶有音樂元素關係，當中於劇中飾演大爆的吳岱融（鷲哥）就不時展現歌喉，沒想到其歌聲打動不少網友令人眼前一亮，又使他繼《巨輪II》高天鷲之後，大爆一角又令他人氣再次急升。

一班中佬做主角令觀眾眼前一亮。（劇照）

3年前因為《巨輪II》高天鷲一角，奸到出汁的表演令不少觀眾已經標籤吳岱融非常適合演奸角之後，繼而在《乘勝狙擊》中飾演的蔣天龍又是做事心狠手辣利字當頭的奸人，更令觀眾對他的「奸」人形象深入民心。但今年推出的《牛下女高音》卻令人刮目相看，他在劇中飾演的大爆是一位小男人，經常同老婆甘靜怡（龔慈恩）打情罵俏發生趣事，看到不少觀眾笑哈哈。對於大爆一角帶給觀眾許多新鮮感，鷲哥接受《香港01》訪問時大表開心：「當然開心多謝觀眾網友的讚賞同支持，會繼續努力做更加多不同的角色。」

鷲哥飾演的高天鷲令人印象深刻。（影片截圖）

有看《牛下女高音》的都知道，鷲哥除了在劇集中唱了許多經典名曲之外，事實上該劇的插曲《你比我重要》都是由他主唱。不少人在他的歌聲中聽出人生閱歷，從而引發大家許多的共鳴感，打動人心被讚聽到耳朵懷孕添，是一首特別浪漫的情歌。對此鸗哥得知大家如此喜愛此歌都好開心，更希望未來可以再唱更多歌曲讓觀眾能聽到：「公司的曲其實是他們去選擇我們去唱的。如果有機會再唱當然開心，希望未來有一些適合我唱的歌。如果公司覺得需要我的話我會隨時演唱。」言語中不禁令人覺得演員就是一種被動的職業。

鷲哥唱的插曲《你比我重要》大受歡迎。（劇照）

+ 9 + 8 + 7

正因為演而優則唱加上去年推出專輯《風大浪大》的原因，其實有許多網友都期待他重拾歌手的身份回歸舞台並開演唱會，原來這件事他一直都在準備中：「其實在籌備演唱會當中，希望在年底之前能舉辦成功喇。其實歌手﹑演員身份對我們這個年齡來說是無所謂，最重要是觀眾能接受我同支持我。」而且他更揚言永不放棄唱歌，目前在談新的專輯：「要睇我唱片公司，其實一直都在傾談中。始終因為我這個年紀需要時間去創作一些歌，希望唱一些我這個年紀出到來大家會有共鳴的歌，所以要創作一些歌曲真的不簡單。一首好的歌同一首好的歌詞亦好難遇到，希望有機會遇到，有的話我一定會繼續唱下去。」相信不少粉絲聽到一定超級開心，因為代表鷲哥沒有放棄過唱歌。

鷲哥去年推出《風大浪大》專題。（視覺中國）