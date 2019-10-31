【多圖】迪麗熱巴韓網未P圖照片曝光　一個敗筆摧毀造型！

內地90後花旦迪麗熱巴雖然近一年幾乎沒有影視作品推出，不過卻經常在綜藝節目與大家見面，人氣依然高企。

日前，熱巴前往韓國出席品牌Louis Vuitton的活動，她身穿LV 2020春夏系列黑色皮褸，內襯白色刺繡高領高腰上衣，下半身搭配寶藍色開叉裙，帥氣又不失女人味。在妝容方面，熱巴化上貓眼眼線，在兩邊眼角下方還分別貼有一片藍色反光珠片，與半截裙的顏色相呼應，獨特又別緻。

由韓國網站未經處理的照片來看，迪麗熱巴的五官依然非常精緻，皮膚白皙光滑，幾乎沒有瑕疵，只不過由側面看的時候，似乎比P過的照片圓潤些許，但差別不大，而韓媒更以「人偶也沒有的另類美貌」來形容熱巴，評價極高。網友們也紛紛大讚「這顏值這氣質也是沒誰了」、「熱巴氣質不凡」、「一直有種人間芭比的感覺」等。

熱巴未經修圖照片。（VCG）

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儘管如此，不過美中不足的是，熱巴穿了一對黑色中筒皮靴，遮擋了腿部的線條，而且沒有收口的靴口看起來也有些笨重，如果換上一對高踭鞋，整個look的質感與氣場會提升不少。

這對黑色靴可謂是最大敗筆。（VCG）

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