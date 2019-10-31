【嫁到這世界邊端3】港女棄高薪嫁日本農夫聽天由命：擔心冇收成

不少香港人都視日本為另一個「鄉下」，所以嫁給日本人為妻亦不算是什麼稀奇事。但如果要嫁去日本一個偏僻小島耕田，又有幾多人願意呢？TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》最新一集就講到在中文大學主修化學的香港女孩Cathy因一次假期跑到日本北海道的農場打工，體驗食物的生產程序，怎知就遇上人生的初戀──日本仔滿宏樹。婚後，Cathy決定居於男方家鄉──德之島，並過着歸隱田園的生活。

最新一集主角就是日本人妻Cathy！（電視截圖）

「我本身就係香港中文大學嘅化學系畢業，喺化驗所從事食品安全的檢測嘅工作，嗰陣就希望再接觸多啲生產者角度出發嘅食安問題，所以就決定去農場working holiday。咁啱我老公嗰陣又喺農場做嘢，所以我哋就識咗。」展展轉轉兩人最後決定結婚，並決定居於男方家鄉德之島。德之島人口只有二萬七千人，島上有茂密的森林，豐富的溫泉，及多姿多彩的大自然風景，而兩個大學生更放下書本，同心協力開了一家農場，拿起鋤頭去耕田，過著日出而作，日入而息的隱世生活。

Cathy中大畢業！（電視截圖）

讀書叻！（電視截圖）

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不要以為隱世生活聽起來很休閒，其實種植食物的過程相當辛苦，如果有機薯仔收成好，他們的年收入亦只有港幣11萬左右。Cathy亦透露：「今年成日落雨，薯仔收成嘅時候係得返一半可以出到貨，都會唔開心，因為都經過咗4個月嘅時間，都會氣餒。但調返轉頭諗，唔係全部死晒呀，我哋都仲有一半。因為冇用農藥，我哋都擔心過係零收成。」

種有機薯仔！（電視截圖）

賣一個2蚊！（電視截圖）

除了收成要聽天由命，他們更隨時面臨農田被沒收，她稱：「我哋嘅農田都係借人哋，早兩年突然被人收返，唔知點解，突然冇咗個希望……佢就好擔心，因為放棄晒所有嘢返嚟做，直頭食唔到飯。最後，有親戚肯借塊地畀我哋。所以好珍惜我哋而家擁有嘅嘢，唔係理所當然。」這對日本小夫妻對耕耘的熱誠真令人佩服！

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