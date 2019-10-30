【嫁到這世界邊端3】港女Grace讚新疆人情味濃：煮咗飯都會叫埋我

TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》播出後，叫好又叫座。上一集講到自小生活無憂的港女Grace因一次心血來潮獨自闖蕩新疆，結果與當地司機兼導遊墜入愛海，過上了截然不同的新疆人妻生活。最新一集，Grace就帶領觀眾深入認識新疆當地的生活。

Grace與丈夫飛哥超甜蜜！（電視截圖）

Grace與丈夫飛哥目前居住在位於新疆最北邊的布爾津縣的市中心，他們花了人民幣20多萬買下當地一個1000幾呎的單位居住。至於不少人都怕新疆當地治安不好，她接受《香港01》訪問時解釋：「新疆呢兩年治安其實超級安全，同埋我哋住喺北疆最北邊不嬲都係比較和平。間中嗰啲暴亂都係喺南疆發生，兩邊距離都要搭兩個幾鐘頭飛機。」

他們在當地買了一個住宅單位！（電視截圖）

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除了不太適應新疆人每樣都要買超大份的購物習慣外，她就透露當地人情味十足：「嗰邊生活簡單啲，人容易啲開心，少啲壓力。而且我哋個鎮比較細，得2、3萬人口，所以好有人情味。行出街就會同人打招呼，傾一陣計，有啲咩都會互相幫忙。有時候我老公出咗團，隔離屋樓上樓下，煮咗飯都會叫埋我。樓下超市老闆收工，佢要散步又會幫我放吓狗，呢啲嘢係好窩心同埋知道好安全，呢樣嘢真係好難得，就算係外國細啲嘅城市都未必有咁嘅感覺。」

Grace同奶奶關係都好好！（電視截圖）

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Grace更透露目前自己打算生第二胎，至於會否安排小朋友在新疆讀書，她就直言：「我覺得幼年喺嗰邊都幾好，因為比較簡單同單純啲。等佢哋大個少少，可能小學睇吓老公意向，睇吓會唔會去澳洲，不過都未肯定。（對新疆教育係咪都冇咩信心？）係嘅，尤其係新疆，同中國其他地區相比，教育比較落後。」而Grace又透露目前自己在當地教英文，亦計劃在當地開補習社。