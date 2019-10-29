【嫁到這世界邊端3】港女嫁新疆窮郎　相識一周閃婚：不是太現實

TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》播出後，各地人妻扣人心弦的故事，得到不少觀眾喜愛！最新一集，講到自小生活無憂的港女女Grace因一次心血來潮獨自闖蕩新疆，結果與當地司機兼導遊墜入愛海，展開一場浪漫的大草原之戀。

港女Grace出身於香港一個十分不錯的家庭，爸爸是牙醫，自小生活無憂，全家人在Grace中學的時候就移民澳洲，Grace讀書又叻，澳洲大學畢業後，成為一名放射技師，到過英國的醫院工作，人工高，又經常周遊列國，但最終她竟然選擇嫁給一個出身於農民家庭，成長背景與她差天共地的新疆男人。

Grace自小衣食無憂，家中更有工人！（電視截圖）

呢對新疆草原之戀真係超甜呀！（電視截圖）

當Grace獨自來到北疆布爾津時，她就立即被性格開朗豪邁的新疆導遊飛哥所吸引。講起誰向對方踏出第一步時，飛哥笑言：「故事發生得太突然，沒感覺就在一起了……剛接觸有點感覺，但還是來說不是太現實，然後慢慢聊着聊着就在一起了。」Grace透露二人在禾木看日出時，飛哥牽起她的手，但飛哥即反駁：「明明是你牽我的手。」相當搞笑。當時旅程即將結束，Grace主動提出要再包車幾天，但飛哥十分真誠老實稱包車不划算，更建議Grace找另一個女導遊。但當二人到了分別一刻，飛哥竟流下不捨的眼淚，令Grace大為感動。

首次相遇的二人！（電視截圖）

Grace更稱與飛哥相識一星期後，就決定要嫁給對方。但由於出身的關係，飛哥未敢向Grace作出承諾，只講道：「你不離，我不棄。」最終，Grace決定放棄大都市的一切，隻身嫁到新疆維吾爾自治區，過上了截然不同的新疆人妻。而最令Grace感動的是有一次笑言問飛哥在她生日當日有什麼表示，但當日飛哥突然接到工作要外出，獨留Grace在家中令她大為不滿，最後發現飛哥賣掉自己的金戒指，打算買花和蛋糕為Grace慶祝：「原來佢窮到要賣咗自己隻戒指，我都睇唔到……覺得自己好衰。」

幸福！（電視截圖）

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+ 18 + 17 + 16

二人新婚初期，飛哥沒有積蓄，而Grace的積蓄亦所剩無幾，Grace更曾放下身段問朋友借錢，Grace父母發現後相當生氣，但也大方借錢給他們，飛哥當時仲開大口要借多三十多萬買四驅車，發展自己的旅遊事業。最後，憑住飛哥的努力，事業很快上了軌道，還清欠債後，二人亦過上平凡又幸福的生活。

好感動呀！（電視截圖）