內地女博士袁合榮周身肌壯過男人　網友讚「靚版宮雪花」體型超正

現在網紅層出不紅，除了整容的樣貌千篇一律，大多的網紅都有售賣自己的產品，或者分享一些化妝經驗等，不過來自山東青島的袁合榮，就有些與眾不同。

袁合榮1989年出生於醫學世家，是臨床方劑博士，身高160cm，擁有一張鵝蛋臉，大眼睛、高鼻樑，相貌甜美。不要看穿着白色醫生袍的她斯斯文文，實際上她擁有比男性更加強壯健碩的身材，將身體的每一塊肌肉都練到極致，與其樣貌有幾大反差，因此迅速在網絡走紅，粉絲飆升10幾萬，還有很多外國運動員關注，更獲外媒邀請訪問。

袁合榮現在是一位中醫師。（Instagram@yuanherong1229）

袁合榮從小熱愛運動，瑜伽、中國功夫都識，但幾年前還在讀研究生的她，還是一位體重只有80幾磅的瘦削身材，初初健身時，袁合榮只是想強身健體，將自己的肩膊練寬一點，完善身材比例，不料在健身途中，有專業人士覺得她有天賦，體型適合比賽，從那時起，袁合榮便將工作以外的時間用在健美上，今年9月還獲得了「中國健美健身精英職業聯賽（錫山站）」亞軍，目前正在備戰DMS冠軍杯健身健美大賽。

袁合榮全身肌肉相當發達。（微博@兩萬九秀秀）

據悉，袁合榮一星期會鍛煉5日，體重72kg，體脂只有15%。在她的社交平台中，幾乎全部是她在健身房的照片與短片，當中還不乏性感火辣相。不少網友都對她的身材感到驚訝，大讚「你是我見過最美的女漢子」、「練成這樣毅力真的很強」、「這是我理想體型」等，但同時也引起很多爭議和猥瑣的留言，「胸都練成胸肌了」、「絲毫看不見女人的特點」、「好可怕，像牛蛙」、「看頭：想親一個（錫一啖）；看身：真打不過」等，認為她練得太過，沒有美感。

袁合榮是一位醫學女博士。（Instagram@yuanherong1229）

面對這些非議，袁合榮最近也貼出一篇長文言文回應，大概意思是指一些只知道抨擊她的人自己瘦弱，見到這樣的體型就很猥瑣，還會問是男的嗎？還有一些以健身為藉口的肥胖人士看到練成這樣的身材就說她吃藥。袁合榮直言自己花時間、金錢、吃苦受累練成這樣，不是那些烏蠅般只知道吃喝的油膩男人可以置喙的。